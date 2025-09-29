Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ακόμη δώδεκα αγνοούνται στο Βιετνάμ, το οποίο πλήττεται από τον τυφώνα Μπουαλόι. Η καταιγίδα σαρώνει την επαρχία Νγκε Αν, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, με την ταχύτητα των ανέμων να έχει μειωθεί στα 88 χλμ/ώρα από τα 117 χλμ/ώρα που καταγράφηκαν νωρίτερα, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Την Κυριακή, ο τυφώνας κινήθηκε για αρκετές ώρες κατά μήκος των βιετναμέζικων ακτών, δημιουργώντας κύματα που έφτασαν έως και τα οκτώ μέτρα.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από χείμαρρο στην πόλη Χουέ. Τέσσερα αλιευτικά σκάφη βυθίστηκαν λόγω της σφοδρής θαλασσοταραχής στα ανοικτά της επαρχίας Κουάνγκ Τρι, με αποτέλεσμα να αγνοείται η τύχη τουλάχιστον 12 ψαράδων, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι αρχές είχαν απομακρύνει περισσότερους από 28.500 κατοίκους παράκτιων περιοχών, αφού οι μετεωρολόγοι είχαν προειδοποιήσει για τον κίνδυνο εκτεταμένων πλημμυρών και κατολισθήσεων. Τέσσερα αεροδρόμια έκλεισαν για λόγους ασφαλείας, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν εκατοντάδες πτήσεις.

Μεγάλο τμήμα της ακτογραμμής του Βιετνάμ βρέχεται από τη Νότια Σινική Θάλασσα, καθιστώντας τη χώρα ευάλωτη σε τυφώνες που σχηματίζονται συχνά στα ανατολικά των Φιλιππίνων, όπου ο Μπουαλόι προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων.

