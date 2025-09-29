Η πρόεδρος της Μολδαβίας, Μάγια Σάντου, χαρακτήρισε τη νίκη του φιλοευρωπαϊκού κόμματος Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS) στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής ως «ισχυρή εντολή» για τη διαδικασία ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Δείξαμε σε όλο τον κόσμο ότι είμαστε θαρραλέοι και άξιοι, ότι δεν αφήνουμε να μας τρομοκρατήσουν», είπε σε συνέντευξη Τύπου, αναφερόμενη σε καταγγελίες για ρωσική ανάμιξη στη διαδικασία.

Ο επικεφαλής του PAS, Ίγκορ Γκρόσου, χαιρέτισε τη νίκη, λέγοντας ότι το κόμμα κέρδισε την εμπιστοσύνη των πολιτών έπειτα από μια «εξαιρετικά δύσκολη μάχη». Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Εκλογικής Επιτροπής, το PAS συγκέντρωσε 50,20% των ψήφων, διατηρώντας, σύμφωνα με τις προβολές, την απόλυτη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο με 55 έδρες σε σύνολο 100.

Το φιλορωσικό Πατριωτικό Μπλοκ κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 24,17%, με τον πρώην πρόεδρο Ίγκορ Ντοντόν να καταγγέλλει νοθεία και να καλεί σε διαδηλώσεις στην πρωτεύουσα Κισινάου. Περίπου 200 άτομα συμμετείχαν στη διαμαρτυρία, η οποία διαλύθηκε γρήγορα. Στην τρίτη θέση βρέθηκε το Εθνικό Εναλλακτικό Κίνημα (MAS) του δημάρχου Κισινάου Ιόν Τσεμπάν, με 7,96%.

Το ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές ανήλθε σε 52,17%, ελαφρώς χαμηλότερο από το 52,3% του 2021, παρά το υψηλό διακύβευμα της επιλογής μεταξύ ευρωπαϊκής πορείας και επιστροφής σε ρωσική επιρροή. Το PAS, που έχει δεχθεί κριτική για τις οικονομικές δυσκολίες, περιόρισε τις απώλειες του σε σχέση με το 2021, όταν είχε συγκεντρώσει 52,8%.

Συνολικά, περίπου 20 κόμματα και ανεξάρτητοι υποψήφιοι συμμετείχαν στις εκλογές, σε μια χώρα 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων με πάνω από ένα εκατομμύριο αποδήμους, οι οποίοι επίσης ψήφισαν και συνέβαλαν στην επανεκλογή της Σάντου το 2024.

Η επικεφαλής της αποστολής παρατηρητών του ΟΑΣΕ, Πάουλα Καρντόσο, δήλωσε ότι οι εκλογές ήταν ανταγωνιστικές αλλά αμαυρώθηκαν από σοβαρά περιστατικά ξένης ανάμιξης. Όπως ανέφερε, η απόφαση των αρχών να αποκλείσουν δύο κόμματα λίγες ημέρες πριν από τις κάλπες υπονόμευσε τη «νομική βεβαιότητα» και περιόρισε τα δικαιώματα συμμετοχής.

