Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε τη Δευτέρα διάταγμα για τη φθινοπωρινή εκστρατεία κατάταξης στον στρατό, με στόχο τη στρατολόγηση 133.000 νέων ανδρών ηλικίας 18 έως 30 ετών.

Οι στρατεύσιμοι θα πρέπει να παρουσιαστούν από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, προκειμένου να υπηρετήσουν την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία διάρκειας ενός έτους. Στη Ρωσία διενεργούνται δύο εκστρατείες στρατολόγησης κάθε χρόνο, την άνοιξη και το φθινόπωρο. Η εαρινή εκστρατεία είχε στόχο τη στρατολόγηση 160.000 ανδρών.

Από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, οι ρωσικές αρχές διαβεβαιώνουν ότι οι νεοσύλλεκτοι δεν αναπτύσσονται στο πεδίο της μάχης αλλά εκτελούν μόνο βοηθητικές εργασίες εντός Ρωσίας. Ωστόσο, έχουν καταγραφεί επανειλημμένα περιπτώσεις νεοσύλλεκτων που βρέθηκαν στο μέτωπο.

Το Κίεβο ανέφερε τον Αύγουστο του 2024 ότι αιχμαλώτισε νεοσύλλεκτους κατά τη διάρκεια αιφνιδιαστικής επίθεσης στη ρωσική περιοχή του Κουρσκ. Η ανάπτυξη νεοσύλλεκτων σε πολεμικές επιχειρήσεις παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα στη ρωσική κοινωνία, με ιστορικές αναφορές στον πρώτο πόλεμο της Τσετσενίας (1994-1996), όταν στρατεύσιμοι στάλθηκαν στη μάχη με βαριές απώλειες.

Οι νεοσύλλεκτοι που κατατάσσονται τώρα δεν σχετίζονται με τους περισσότερους από 300.000 εφέδρους που στάλθηκαν να πολεμήσουν στην Ουκρανία το φθινόπωρο του 2022, αφού είχαν ήδη υπηρετήσει τη θητεία τους. Παράλληλα, το 2023 η Ρωσία ενέκρινε νέο νόμο που διεύρυνε τα ηλικιακά όρια στρατολόγησης από τα 27 στα 30 έτη.

