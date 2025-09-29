Γενική διακοπή τηλεπικοινωνιών παρατηρείται σήμερα στο Αφγανιστάν, λίγες εβδομάδες αφότου οι αρχές των Ταλιμπάν ξεκίνησαν να διακόπτουν τις συνδέσεις οπτικής ίνας σε πολλές επαρχίες. Το μέτρο, όπως ανακοινώθηκε, αποσκοπεί στην «πρόληψη της διαφθοράς» και στην καταπολέμηση της «έκλυσης των ηθών».

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, η επικοινωνία με το γραφείο του στην Καμπούλ διεκόπη γύρω στις 18:15 τοπική ώρα. Ο οργανισμός εποπτείας του διαδικτύου Netblocks ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη γενική διακοπή τηλεπικοινωνιών, με τη συνδεσιμότητα να έχει πέσει στο 14% του συνηθισμένου επιπέδου. Το συμβάν, όπως διευκρίνισε, φαίνεται να οφείλεται σε «σκόπιμη διακοπή της υπηρεσίας».

Οι περιορισμοί ξεκίνησαν στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν οι Ταλιμπάν διέκοψαν τη σύνδεση υψηλής ταχύτητας σε αρκετές περιοχές. Στις 16 Σεπτεμβρίου, ο εκπρόσωπος της επαρχίας Μπαλχ, Αταουλάχ Ζαΐντ, ανακοίνωσε την πλήρη απαγόρευση της οπτικής ίνας στην περιοχή, προειδοποιώντας ότι παρόμοια μέτρα θα εφαρμοστούν σε όλη τη χώρα.

Αντίστοιχοι περιορισμοί έχουν αναφερθεί στις επαρχίες Μπανταχσάν και Ταχάρ, καθώς και στις Κανταχάρ, Χελμάντ, Νανγκαρχάρ και Ουρουζγκάν. Τις τελευταίες εβδομάδες, η πρόσβαση στο διαδίκτυο χαρακτηρίζεται από μεγάλη καθυστέρηση και διακοπές.

Μέχρι πρόσφατα, το δίκτυο οπτικών ινών μήκους 9.350 χιλιομέτρων, που κατασκευάστηκε με τη στήριξη των ΗΠΑ από προηγούμενες κυβερνήσεις, θεωρούνταν στρατηγικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η Καμπούλ το 2024 είχε παρουσιάσει το έργο ως «προτεραιότητα» για την έξοδο από τη φτώχεια και την προσέγγιση με τον υπόλοιπο κόσμο.

Από την επιστροφή τους στην εξουσία το 2021, οι Ταλιμπάν έχουν επιβάλει σειρά απαγορεύσεων βασισμένων στη δική τους ερμηνεία του ισλαμικού νόμου, με τα τελευταία μέτρα να επιδεινώνουν περαιτέρω την απομόνωση της χώρας.

