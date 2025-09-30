Νεκρός βρέθηκε στο Παρίσι ο 58χρονος πρέσβης της Νότιας Αφρικής στη Γαλλία, Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, έπειτα από πτώση από τον 22ο όροφο του ξενοδοχείου Hayatt.

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα, η σύζυγός του είχε δηλώσει την εξαφάνισή του το απόγευμα της Δευτέρας, αφότου έλαβε ένα ανησυχητικό μήνυμα από τον ίδιο.

In front of the Hyatt Hotel in the Porte Maillot district of Paris, where South Africa’s ambassador to France, Nathi Emmanuel Mthethwa, was found dead this morning.

The circumstances of his death remain unclear, and French police have launched an investigation pic.twitter.com/LOTB14RLkO September 30, 2025

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι στο δωμάτιο του ξενοδοχείου εντοπίστηκε σπασμένο παράθυρο ασφαλείας, απ’ όπου φαίνεται ότι βρέθηκε στο κενό.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνες, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα αίτια του θανάτου του.

protothema.gr