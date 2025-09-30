Στρατοδικείο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό καταδίκασε ερήμην σε θάνατο τον πρώην πρόεδρο της χώρας, Ζοζέφ Καμπιλά, κρίνοντάς τον ένοχο για σειρά σοβαρών αδικημάτων, όπως προδοσία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ανθρωποκτονία, σεξουαλική επίθεση, βασανιστήρια και ανταρσία.

Ο Καμπιλά, που βρέθηκε στην εξουσία για σχεδόν δύο δεκαετίες, παραιτήθηκε ύστερα από βίαιες διαδηλώσεις και από το 2023 ζει κυρίως στη Νότια Αφρική. Τον περασμένο Μάιο εμφανίστηκε στην πόλη Γκόμα, η οποία ελέγχεται από αντάρτες, δηλώνοντας ότι «η δικτατορία πρέπει να τελειώσει» και αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι έτοιμος να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή.

Η Κινσάσα αντέδρασε στην κίνηση αυτή, με αποτέλεσμα να αρθεί η ασυλία του –ως ισόβιου γερουσιαστή– και να παραπεμφθεί σε στρατοδικείο με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας.

Γιος του Λοράν-Ντεζιρέ Καμπιλά, του αντάρτη που ανέτρεψε τον δικτάτορα Μομπούτου Σέσε Σέκο, ο Ζοζέφ Καμπιλά ανέλαβε την προεδρία το 2001, σε ηλικία μόλις 29 ετών, μετά τη δολοφονία του πατέρα του. Παρά τις αρχικές αμφιβολίες για τις ικανότητές του, κατόρθωσε να εδραιωθεί στην εξουσία, απομακρύνοντας σταδιακά την «παλιά φρουρά» του πατέρα του.

Εξελέγη πρόεδρος το 2006 στις πρώτες ελεύθερες εκλογές μετά την ανεξαρτησία, ωστόσο η δεύτερη θητεία του το 2011 στιγματίστηκε από παρατυπίες και πολιτική κρίση. Η απόπειρά του το 2015 να παραμείνει στην εξουσία για τρίτη θητεία προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις και δεκάδες νεκρούς. Τελικά, δεν συμμετείχε στις εκλογές του 2018 και παρέδωσε την προεδρία στον Φέλιξ Τσισεκέντι το 2019.

Ο Καμπιλά, που μιλά αγγλικά και σουαχίλι αλλά όχι γαλλικά ή λινγκάλα, θεωρούνταν «ξένος» από πολλούς στη χώρα. Ποτέ δεν ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στην Κινσάσα, ενώ η εικόνα του παρέμενε απόμακρη και μοναχική. Όπως αναφέρουν διπλωμάτες, προτιμούσε τα βιντεοπαιχνίδια, τα αυτοκίνητα και τα τρακτέρ από τις πολιτικές τελετές.

