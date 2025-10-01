Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι διασώστες στην Ανατολική Ιάβα της Ινδονησίας για τον εντοπισμό 38 ατόμων που παραμένουν παγιδευμένα κάτω από τα συντρίμμια του ισλαμικού σχολείου Al-Khoziny, το οποίο κατέρρευσε τη Δευτέρα (29/9), σκοτώνοντας τρεις μαθητές και τραυματίζοντας 99, ορισμένοι εκ των οποίων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το διώροφο κτίριο κατέρρευσε την ώρα της απογευματινής προσευχής, ενώ εκατοντάδες μαθητές βρίσκονταν εντός του. Σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών, το σχολείο βρισκόταν σε διαδικασία προσθήκης δύο επιπλέον ορόφων χωρίς άδεια, με αποτέλεσμα τα θεμέλια να μην αντέξουν το βάρος.

Rescuers ran oxygen and water to students trapped after a school building collapsed in Indonesia, as they worked to free survivors Tuesday, a day after the building gave way.



Από την έναρξη των επιχειρήσεων έχουν απεγκλωβιστεί έντεκα άτομα, εκ των οποίων δύο κατέληξαν στο νοσοκομείο. Οι διασώστες εξακολουθούν να ακούν φωνές κάτω από τα ερείπια, με συγγενείς των μαθητών να παραμένουν στο σημείο ελπίζοντας για καλά νέα.

Οι ομάδες διάσωσης ανοίγουν τούνελ κάτω από το κτίριο για να προσεγγίσουν εγκλωβισμένους, ενώ προειδοποιούν για κινδύνους νέας κατάρρευσης. «Η μετακίνηση των τσιμεντένιων πλακών μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή όσων παραμένουν παγιδευμένοι», τόνισε ο επικεφαλής της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης, Mohammad Syafii.

At least three students are dead and dozens of others may be trapped in rubble after an Islamic boarding school in Indonesia collapsed on Monday just as students were gathering for afternoon prayers.



Οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται στο λεγόμενο «χρυσό χρονικό πλαίσιο» των 72 ωρών, που θεωρείται κρίσιμο για τον εντοπισμό επιζώντων.

Rescuers battling to extricate students from the rubble of an Islamic school that collapsed, killing three in Indonesia's province of East Java, faced a harder task after an earthquake that authorities fear packed the debris tighter https://t.co/BLAGWneZH9 pic.twitter.com/xnO2iyBATh — Reuters (@Reuters) October 1, 2025

Ένας 13χρονος μαθητής, ο Muhammad Rijalul Qoib, περιέγραψε τις στιγμές της κατάρρευσης: «Ετοιμαζόμασταν για προσευχή, όταν άκουσα ήχους από πέτρες που έπεφταν. Έτρεξα να βγω, αλλά η οροφή με χτύπησε στο πρόσωπο». Ο νεαρός κατάφερε να σωθεί σκαρφαλώνοντας από τα ερείπια, σε αντίθεση με άλλους συμμαθητές του που δεν πρόλαβαν να διαφύγουν.

