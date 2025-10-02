Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Μάντσεστερ, όπου σύμφωνα με τις αρχές σημειώθηκε επίθεση με μαχαίρι σε συναγωγή στην περιοχή Crumpsall. Η αστυνομία του Greater Manchester επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση, κάνοντας λόγο για περισσότερους από έναν τραυματίες.

Η Telegraph μετέδωσε ότι οι αστυνομικοί πυροβόλησαν τον φερόμενο δράστη, ο οποίος παραμένει ζωντανός. Οι αρχές δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητά του ή τα κίνητρα πίσω από την επίθεση.

Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρνχαμ, χαρακτήρισε το γεγονός «σοβαρό περιστατικό» μιλώντας στο BBC, σημειώνοντας ότι όλες οι υπηρεσίες έχουν τεθεί σε πλήρη κινητοποίηση.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων της Βορειοδυτικής Αγγλίας ανακοίνωσε ότι έχει κηρυχθεί «μείζον περιστατικό» στην οδό Middleton, όπου εκτυλίχθηκε η επίθεση. «Βρισκόμαστε σε συντονισμό με τις υπόλοιπες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Προτεραιότητά μας είναι η ταχεία παροχή ιατρικής φροντίδας σε όσους τη χρειάζονται», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Η αστυνομία συνεχίζει να ερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση, ενώ η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη.

protothema.gr