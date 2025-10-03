Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα από το Υπουργείο Άμυνας του Βελγίου, αναφορικά με τον εντοπισμό 15 drones πάνω από τη στρατιωτική βάση του Έλσενμπορν, το βράδυ της Πέμπτης (2/10), κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα.

Το υπουργείο ανέφερε την Παρασκευή στο Politico ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές από πού προήλθαν τα drones ή ποιος τα χειριζόταν, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι κατευθύνθηκαν προς τη Γερμανία, αφού πέταξαν πάνω από τη βάση.

Το περιστατικό στο Βέλγιο σημειώθηκε σε μια περίοδο αυξημένων περιστατικών με drones που διαταράσσουν τον εναέριο χώρο της Ευρώπης.

Το ίδιο βράδυ, ξεχωριστό συμβάν στο αεροδρόμιο του Μονάχου ανάγκασε τις αρχές εναέριας κυκλοφορίας να αναστείλουν προσωρινά τις πτήσεις, οδηγώντας σε ακύρωση 17 δρομολογίων και επηρεάζοντας σχεδόν 3.000 επιβάτες.

«Το αεροδρόμιο του Μονάχου, σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες, φρόντισε άμεσα για την εξυπηρέτηση των επιβατών στους τερματικούς σταθμούς. Στήθηκαν κρεβάτια εκστρατείας, διανεμήθηκαν κουβέρτες, ποτά και σνακ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή το αεροδρόμιο.

Παράλληλα, οι αρχές γνωστοποίησαν ότι 15 εισερχόμενες πτήσεις εκτράπηκαν προς Στουτγάρδη, Νυρεμβέργη, Βιέννη και Φρανκφούρτη.

Τις τελευταίες εβδομάδες, αεροδρόμια στη Δανία και στη Νορβηγία έχουν επίσης αναστείλει λειτουργίες λόγω εμφάνισης drones στον εναέριο χώρο τους, προκαλώντας συζήτηση στους ευρωπαϊκούς κύκλους για τη σκοπιμότητα δημιουργίας ενός «τείχους drones» στην ανατολική πτέρυγα της ηπείρου, ως ασπίδα απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.

Στο πιο σοβαρό περιστατικό, σχεδόν δύο δωδεκάδες ρωσικά επιθετικά drones πέρασαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, προκαλώντας πολυδάπανη κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ενεργοποίηση συμμαχικών αμυντικών συστημάτων.

protothema.gr