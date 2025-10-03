Μια ομάδα δυτών εντόπισε περισσότερα από 1.000 χρυσά και ασημένια νομίσματα σε ναυάγιο ανοικτά της Φλόριντα, σε μια ανακάλυψη που θεωρείται ιστορικής σημασίας. Τα νομίσματα, σύμφωνα με το CNN, κόπηκαν στις ισπανικές αποικίες της Βολιβίας, του Μεξικού και του Περού κατά την περίοδο της Ισπανικής Αυτοκρατορίας και η αξία τους εκτιμάται σε περίπου 1 εκατ. δολάρια.

Η ανακάλυψη έγινε το καλοκαίρι από την εταιρεία 1715 Fleet – Queens Jewels LLC, που διεξάγει έρευνες σε ναυάγια. Το συγκεκριμένο πλοίο ανήκε σε στόλο που βυθίστηκε το 1715 από τυφώνα, ενώ μετέφερε φορτίο χρυσού, ασημιού και κοσμημάτων. Ο θησαυρός διασκορπίστηκε κατά μήκος της ακτογραμμής από τη Μελβούρνη έως το Φορτ Πιρς, δημιουργώντας έναν από τους διασημότερους «θησαυρούς» του Ατλαντικού.

Η σημασία των ευρημάτων είναι μεγάλη, καθώς αρκετά νομίσματα διατηρούν χρονολογίες και σφραγίδες νομισματοκοπείων, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες σε ιστορικούς και συλλέκτες.

«Η αξία αυτής της ανακάλυψης δε σχετίζεται μόνο με το υλικό του πράγματος, αλλά κυρίως με τις ιστορίες που κουβαλάει», δήλωσε ο Σαλ Γκουτούσο, διευθυντής επιχειρήσεων της ομάδας. «Κάθε νόμισμα είναι ένα κομμάτι ιστορίας, ένας απτός σύνδεσμος με τους ανθρώπους που έζησαν, εργάστηκαν και ταξίδεψαν κατά τη “Χρυσή Εποχή” της Ισπανικής Αυτοκρατορίας. Το να βρούμε 1.000 τέτοια νομίσματα σε μία μόνο επιχείρηση είναι σπάνιο και εξαιρετικό».

Η ομάδα χρησιμοποιεί στόλο πλοίων, εξειδικευμένους δύτες και υποβρύχια συστήματα ανίχνευσης μετάλλων. Κάθε εύρημα καταγράφεται λεπτομερώς και υποβάλλεται για έγκριση στις αρμόδιες αρχές της Φλόριντα.

Η πολιτειακή νομοθεσία ορίζει ότι οι αρχαιολογικοί θησαυροί που εντοπίζονται σε δημόσια εδάφη ή ύδατα ανήκουν στο κράτος. Ωστόσο, επιτρέπεται η παραχώρηση αδειών σε ιδιώτες, υπό τον όρο ότι το 20% των ευρημάτων παραμένει στη διάθεση του κράτους για ερευνητικούς ή εκθεσιακούς σκοπούς.

«Θέλουμε να κάνουμε τα πράγματα σωστά», υπογράμμισε ο Γκουτούσο.

skai.gr