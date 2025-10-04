Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη βορειοδυτική Γαλλία εξαιτίας της καταιγίδας «Έιμι», που σαρώνει τη χώρα με ισχυρούς ανέμους και έντονα καιρικά φαινόμενα.

Ένας 48χρονος άνδρας πνίγηκε το πρωί στην παραθαλάσσια πόλη Ετρετά, όταν παρασύρθηκε από τα κύματα ενώ κολυμπούσε, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Στη βόρεια Γαλλία, ένας 25χρονος οδηγός σκοτώθηκε και η συνεπιβάτιδά του τραυματίστηκε σοβαρά, όταν δέντρο έπεσε πάνω στο όχημά τους.

Vents violents: une personne est décédée dans l'Aisne, portant le bilan de la tempête Amy à deux victimes pic.twitter.com/EPhVrXvlHC October 4, 2025

Οι πέντε βόρειες επαρχίες της χώρας, καθώς και εκείνη του Σεν-Μαριτίμ, τέθηκαν σε πορτοκαλί συναγερμό, καθώς η καταιγίδα που προηγουμένως είχε πλήξει Βρετανία και Ιρλανδία — αφήνοντας πίσω της έναν νεκρό — κινείται τώρα νοτιότερα.

Περίπου 5.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση στη Νορμανδία, με τις Αρχές να εργάζονται για την αποκατάστασή της. Αν και το μεσημέρι το ρεύμα επανήλθε στα περισσότερα σπίτια, οι άνεμοι ενισχύθηκαν εκ νέου προκαλώντας νέες ζημιές.

Οι Αρχές καλούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μειώνουν ταχύτητα στους αυτοκινητοδρόμους. Η Météo-France εκτιμά ότι η καταιγίδα θα εξασθενήσει μέσα στη νύχτα.

protothema.gr