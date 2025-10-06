Τραγωδία σημειώθηκε στην Καλιφόρνια, όπου μια 19χρονη φοιτήτρια έχασε τη ζωή της παγιδευμένη σε φλεγόμενο Tesla Cybertruck. Η οικογένειά της κατέθεσε αγωγή κατά της εταιρείας, κατηγορώντας την για σχεδιαστικό ελάττωμα που δεν επέτρεψε στη νεαρή να διαφύγει.

Η Κρίστα Μισέλ Τσουκαχάρα, δευτεροετής στο Savannah College of Art and Design, σκοτώθηκε τον περασμένο Νοέμβριο στο Πιεμόντε, όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με δέντρο. Μαζί της βρήκαν τον θάνατο ο 19χρονος οδηγός Σόρεν Ντίξον και ο 20χρονος Τζακ Νέλσον. Ο τέταρτος επιβάτης, Τζόρνταν Μίλερ, διασώθηκε με τη βοήθεια αυτόπτη μάρτυρα που έσπασε το τζάμι με κλαδί δέντρου.

Οι γονείς της κατέθεσαν αρχικά αγωγή τον Απρίλιο και πρόσφατα την τροποποίησαν σε 36 σελίδες. Όπως υποστηρίζουν, η Tesla γνώριζε για το πρόβλημα με τις πόρτες του Cybertruck, που ενδέχεται να παρουσιάσουν βλάβη σε διακοπή ρεύματος, χωρίς να έχει διορθώσει το ελάττωμα. Η αγωγή αναφέρει ότι η Κρίστα υπέστη ελαφρά τραύματα από τη σύγκρουση, αλλά πέθανε από εγκαύματα και εισπνοή καπνού όταν η μπαταρία του οχήματος τυλίχθηκε στις φλόγες, καθώς δεν κατάφερε να εντοπίσει τον μηχανισμό χειροκίνητου ανοίγματος.

«Η Κρίστα υπέστη αδιανόητο πόνο και συναισθηματική οδύνη ενώ ήταν παγιδευμένη στο πίσω μέρος του φλεγόμενου οχήματος», αναφέρει η αγωγή.

Ο πατέρας της δήλωσε στους New York Times: «Η Κρίστα ήταν μια έξυπνη, ευγενική και καταξιωμένη νεαρή γυναίκα με όλη τη ζωή μπροστά της. Υποφέρουμε όχι μόνο από την απώλεια, αλλά και από τη σιωπή γύρω από το πώς και γιατί δεν μπόρεσε να βγει από το αυτοκίνητο. Αυτή η εταιρεία αξίζει ένα τρισεκατομμύριο δολάρια· πώς μπορείτε να κυκλοφορείτε ένα αυτοκίνητο που δεν είναι ασφαλές;».

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Ρότζερ Ντρέιερ, υπογράμμισε: «Αυτή η αγωγή αφορά την αλήθεια και την ευθύνη. Ο σχεδιασμός απογοήτευσε την Κρίστα. Δεν υπήρχε λειτουργικό και προσβάσιμο χειροκίνητο σύστημα απελευθέρωσης. Ο θάνατός της ήταν αποτρέψιμος».

Σύμφωνα με τις τοξικολογικές εξετάσεις, ο οδηγός Σόρεν Ντίξον είχε καταναλώσει αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες πριν από το δυστύχημα.

