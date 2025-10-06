Δύο συνεντεύξεις, με έναν κοινό παρονομαστή, την Μόσχα, έστειλαν ηχηρά μηνύματα για τις νέες απειλές που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν μίλησε στη Frankfurter Allgemeine Zeitung, ενώ ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους παραχώρησε συνέντευξη στη Handelsblatt.

Ο Πιστόριους δήλωσε ότι «η Γερμανία πρέπει να προετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο», αναφερόμενος στις πρόσφατες πτήσεις drones σε γερμανικό και συμμαχικό έδαφος. Υπογράμμισε ότι ο στρατός δεν μπορεί να επεμβαίνει παντού, τονίζοντας τη σημασία συνεργασίας μεταξύ ομοσπονδιακής και τοπικής αστυνομίας για την αντιμετώπιση απειλών σε χαμηλά ύψη.

Ο Γερμανός υπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση Μερτς εξετάζει μεγαλύτερη συμμετοχή του κράτους σε κρίσιμες αμυντικές βιομηχανίες, όπως στην KDNS για την παραγωγή αρμάτων και στην Thyssen-Krupp Marine για τη ναυπήγηση πολεμικών πλοίων. Παράλληλα, προειδοποίησε για «ατμόσφαιρα χρυσοθηρίας» στον χώρο της πολεμικής βιομηχανίας και για κίνδυνο «πληθωρισμού στα εξοπλιστικά».

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στο νέο νομοσχέδιο για τη στρατιωτική θητεία, κατηγορώντας τη Χριστιανική Ένωση για ολιγωρία και «αμέλεια».

Από την πλευρά του, ο Μακρόν μίλησε για την ανάγκη επανεξοπλισμού, παραδεχόμενος ότι «για πολύ καιρό υποτιμήσαμε τη Ρωσία». Επεσήμανε ότι, παρά τις αδυναμίες της, η Μόσχα παράγει όπλα με ταχύτερο ρυθμό και έχει καταστεί «η μεγαλύτερη δομική απειλή για τους Ευρωπαίους».

Σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο, η Ρωσία απειλεί τη συλλογική ασφάλεια της Ευρώπης μέσω κυβερνοεπιθέσεων, πολιτικών παρεμβάσεων, μεταναστευτικών ροών που χρησιμοποιούνται ως μοχλός πίεσης, αλλά και με την αναθεώρηση του πυρηνικού της δόγματος. «Οι ανοιχτές κοινωνίες μας είναι ευάλωτες στον πόλεμο πληροφοριών», σημείωσε, κατηγορώντας τη Μόσχα για εκτεταμένη χρήση «ψηφιακών bots» που χειραγωγούν τη δημοκρατία.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο κατάρριψης ρωσικών μαχητικών που παραβιάζουν τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, απάντησε: «Σύμφωνα με το δόγμα της στρατηγικής ασάφειας, μπορώ να σας πω ότι τίποτα δεν αποκλείεται».

Protothema.gr