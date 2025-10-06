Υπό την ασφυκτική πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών διεξάγονται στο Σαρμ ελ-Σέιχ οι έμμεσες διαπραγματεύσεις Ισραήλ – Χαμάς, με τη μεσολάβηση της Αιγύπτου και του Κατάρ. Η Ουάσιγκτον, αποφασισμένη να οριστικοποιήσει τη συμφωνία βάσει του σχεδίου Τραμπ, ζητά να υπάρξει κατάληξη μέσα στην εβδομάδα.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Channel 12 ότι ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ έχουν εντολή «να μην εγκαταλείψουν την Αίγυπτο χωρίς συμφωνία». Οι συνομιλίες ξεκίνησαν το απόγευμα της Δευτέρας με στόχο τη δημιουργία «κατάλληλων συνθηκών» για πρώτη ανταλλαγή: απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα Παλαιστινίους κρατούμενους.

Η αντιπροσωπεία της Χαμάς, με επικεφαλής τον Χαλίλ αλ Χάγια, βρίσκεται σε ξεχωριστό δωμάτιο από την ισραηλινή ομάδα, που περιλαμβάνει στελέχη της Mossad, της Shin Bet και συμβούλους του πρωθυπουργού Νετανιάχου, με τους μεσολαβητές να μετακινούνται μεταξύ τους. Ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ αναμένεται να συμμετάσχει αργότερα, ανάλογα με την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Παρά τη μερική αποδοχή του σχεδίου Τραμπ από τη Χαμάς, κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά:

Απελευθέρωση ομήρων: η Χαμάς ζητά «προϋποθέσεις επί του πεδίου» πριν από την παράδοση όλων των ομήρων.

η Χαμάς ζητά «προϋποθέσεις επί του πεδίου» πριν από την παράδοση όλων των ομήρων. Αφοπλισμός: το Ισραήλ απαιτεί πλήρη εξόντωση της ένοπλης πτέρυγας, αλλά η Χαμάς αποφεύγει κάθε αναφορά.

το Ισραήλ απαιτεί πλήρη εξόντωση της ένοπλης πτέρυγας, αλλά η Χαμάς αποφεύγει κάθε αναφορά. Διακυβέρνηση Γάζας: το σχέδιο προβλέπει προσωρινό σώμα τεχνοκρατών με μεταβίβαση στην Παλαιστινιακή Αρχή, κάτι που απορρίπτει ο Νετανιάχου.

το σχέδιο προβλέπει προσωρινό σώμα τεχνοκρατών με μεταβίβαση στην Παλαιστινιακή Αρχή, κάτι που απορρίπτει ο Νετανιάχου. Αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων: το πλαίσιο είναι ασαφές, χωρίς χρονοδιάγραμμα πλήρους απόσυρσης.

Παλαιστίνια πηγή είπε στο AFP ότι οι συνομιλίες θα είναι «δύσκολες και περίπλοκες» και θα διαρκέσουν «αρκετές ημέρες», καθώς συνεχίζονται οι ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα. Αμερικανικές πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι η διορία των 72 ωρών που έθεσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την επιστροφή όλων των ομήρων είναι ανέφικτη, καθώς για ορισμένους νεκρούς ομήρους απαιτείται ανάκτηση σορών από το πεδίο μάχης.

