Η Γερμανία σχεδιάζει να διοργανώσει διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, υπογραμμίζοντας ότι το Βερολίνο θεωρείται σήμερα αποδεκτός διαμεσολαβητής και από τις δύο πλευρές. Ο κ. Βάντεφουλ εξέφρασε επίσης την αισιοδοξία ότι μια «καταρχήν συμφωνία» στη βάση του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να επιτευχθεί εντός της επόμενης εβδομάδας.

Ο υπουργός Εξωτερικών μιλώντας από το Τελ Αβίβ σε συνέντευξη στο ARD τόνισε: «Είμαστε αποδεκτοί και από τις δύο πλευρές. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα και θέλουμε να το αξιοποιήσουμε». Πρόσθεσε ότι η γερμανική κυβέρνηση σκοπεύει να οργανώσει τη διάσκεψη και να διαθέσει δικά της κεφάλαια, δηλώνοντας πως «η Γερμανία είναι έτοιμη να αναλάβει εδώ ηγετικό ρόλο».

Ο κ. Βάντεφουλ, ο οποίος θα συναντηθεί αύριο στο Κάιρο με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Μπαντρ Αμπντέλ-Ατί, είπε ότι προσφέρει εκτεταμένη γερμανική υποστήριξη στο σχέδιο Τραμπ για την εφαρμογή ανθρωπιστικών και ανοικοδομητικών μέτρων στη Γάζα. «Ως διεθνώς περιζήτητος εταίρος σε θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας, σταθεροποίησης και ανοικοδόμησης, έχουμε κάτι να προσφέρουμε», σημείωσε, μετά τις συναντήσεις του με τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ και συγγενείς ομήρων.

Σύμφωνα με τον κ. Βάντεφουλ, Ισραηλινοί και αραβικές αντιπροσωπείες έδωσαν σημαντική βαρύτητα στη συμμετοχή της Γερμανίας «σε αυτή την ώρα της διπλωματίας». Σε ξεχωριστή συνέντευξη στην Bild ο ίδιος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων: «Ελπίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια αρχική συμφωνία, κάτι που θα σημαίνει κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση των ομήρων και ανθρωπιστική βοήθεια για τη Λωρίδα της Γάζας, εντός της επόμενης εβδομάδας. Η ευκαιρία υπάρχει».

Απευθυνόμενος στη Χαμάς, ο υπουργός τόνισε ότι πρέπει να καταλάβει την ανάγκη για άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων. «Πρέπει να αδράξουν αυτή την ευκαιρία. Αν έχουν κάποιο ενδιαφέρον για την ευημερία των Παλαιστινίων, τότε η Χαμάς πρέπει να δράσει τώρα», είπε, προσθέτοντας ότι η Γερμανία έχει ήδη θέσει το ζήτημα της τύχης των ομήρων σε όλες τις επαφές της.

Σε ερώτηση για την πορεία σε περίπτωση αποτυχίας της τρέχουσας ειρηνευτικής πρωτοβουλίας, ο κ. Βάντεφουλ απάντησε ότι θα εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια, αλλά επανέλαβε την προτίμησή του να επικεντρωθεί στην «πραγματική ευκαιρία» για ειρήνη. Όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει αν η γερμανική κυβέρνηση έκανε το παν για την απελευθέρωση των Γερμανών ομήρων, απάντησε θετικά, τονίζοντας ότι από την αρχή υπήρξε σαφής η απαίτηση προς την ισραηλινή κυβέρνηση να μην παραβλέψει το θέμα των ομήρων υπέρ αποκλειστικά στρατιωτικών ενεργειών.

