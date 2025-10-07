Διηπειρωτικούς πυραύλους που θα μπορούσαν να χτυπήσουν αμερικανικές πόλεις αναπτύσσει το Ιράν, ανέφερε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνέντευξή του, χωρίς όμως να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό αυτό.

Μιλώντας στον συντηρητικό Αμερικανό σχολιαστή Μπεν Σαπίρο, ο Νετανιάχου τόνισε ότι η Τεχεράνη αναπτύσσει πυραύλους με βεληνεκές 8.000 χιλιομέτρων (4.970 μιλίων) που τελικά θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι τη Νέα Υόρκη, τη Βοστώνη και την Ουάσιγκτον, ακόμη και την κατοικία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ α Λάγκο.

Το Ιράν διαθέτει μεγάλο απόθεμα βαλλιστικών πυραύλων, συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς που έχουν φτάσει στο παρελθόν στο Ισραήλ. Οι πύραυλοι μεγαλύτερης εμβέλειας της Τεχεράνης θεωρείται ότι έχουν εμβέλεια περίπου 2.000 χλμ.

