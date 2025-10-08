Η απονομή του φετινού Νόμπελ Ειρήνης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στο Όσλο, με τους ειδικούς να θεωρούν δεδομένο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν πρόκειται να το λάβει, παρά την έντονη επιθυμία του και τις δηλώσεις περί «ειρηνοποιού».

Η ανακοίνωση θα γίνει στις 12:00 ώρα Κύπρου, σε ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την υψηλότερη ένταση συγκρούσεων από το 1946, σύμφωνα με στοιχεία του Πανεπιστημίου Ουψάλα.

Παρά τις δικές του αναφορές ότι συνέβαλε στην επίλυση οκτώ συγκρούσεων, οι αναλυτές απορρίπτουν την πιθανότητα διάκρισης του Τραμπ. «Όχι, φέτος δεν θα είναι ο Τραμπ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σουηδός καθηγητής Πέτερ Βάλενστεν, προσθέτοντας ότι ενδεχομένως να εξεταστεί η υποψηφιότητά του στο μέλλον, όταν αποτιμηθούν οι πρωτοβουλίες του για τη Γάζα.

Η διευθύντρια του Ινστιτούτου Έρευνας για την Ειρήνη του Όσλο, Νίνα Γκρέγκερ, σημείωσε ότι η πολιτική «Πρώτα η Αμερική» αντιβαίνει στις αρχές της διεθνούς συνεργασίας και του αφοπλισμού που περιλαμβάνονται στη διαθήκη του Νόμπελ. Η ίδια υπενθύμισε την αποχώρηση των ΗΠΑ από διεθνείς οργανισμούς, τις εμπορικές συγκρούσεις ακόμη και με παραδοσιακούς συμμάχους, αλλά και τις επιθέσεις κατά της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της ελευθερίας του λόγου.

Ο πρόεδρος της νορβηγικής επιτροπής, Γέργκεν Βάντε Φρίντνες, υπογράμμισε ότι η αξιολόγηση γίνεται με βάση τη συνολική δράση ενός υποψηφίου, δίνοντας έμφαση στα συγκεκριμένα επιτεύγματα υπέρ της ειρήνης.

Φέτος έχουν υποβληθεί 338 υποψηφιότητες, χωρίς να υπάρχει μεγάλο φαβορί. Μεταξύ των ονομάτων που ακούγονται είναι το δίκτυο σουδανών εθελοντών «Πυρήνες Άμεσης Επέμβασης», η Γιούλια Ναβάλναγια, χήρα του Ρώσου αντιπολιτευόμενου Αλεξέι Ναβάλνι, αλλά και ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) μέσω της υπηρεσίας εκλογικών παρατηρητών του (BIDDH).

Συζητείται επίσης η πιθανότητα να τιμηθεί ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ή οργανισμοί του ΟΗΕ, όπως η Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες (HCR) και η UNRWA. Στο τραπέζι παραμένει ακόμη η διεθνής δικαιοσύνη, με το Διεθνές Δικαστήριο και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, καθώς και η ελευθερία του Τύπου, με οργανώσεις όπως οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) και η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ).

Αναλυτές εκτιμούν ότι η επιτροπή ίσως επιλέξει μια λιγότερο αμφιλεγόμενη προσωπικότητα ή οργανισμό, αν και δεν αποκλείεται η «έκπληξη», στοιχείο που χαρακτηρίζει παραδοσιακά τα Νόμπελ Ειρήνης.

