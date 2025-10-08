«Καλά νέα» προανήγγειλε ο απερχόμενος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στο πρωθυπουργικό μέγαρο Ματινιόν στη Γαλλία, σχεδόν ένα 24ωρο από την έναρξη των τελικών διαπραγματεύσεών.

Ο Λεκορνί ανέφερε ότι βλέπει την πιθανότητα διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης να γίνεται όλο και πιο απίθανη, καθώς, όπως ανέφερε, οι συνομιλίες με διάφορα πολιτικά κόμματα έδειξαν μια γενική προθυμία να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός για το ερχόμενο έτος μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου.

«Η προθυμία αυτή δημιουργεί μια δυναμική και μια σύγκλιση, προφανώς, που καθιστούν πιο απόμακρες τις πιθανότητες διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Λεκορνί δήλωσε επίσης ότι «ο στόχος για το δημόσιο έλλειμμα πρέπει να διατηρηθεί κάτω από το 5%» στον επόμενο προϋπολογισμό ή «μεταξύ 4,7 και 5% οριστικά», ενώ διευκρίνσε ότι όσοι κατέχουν υπουργικά πόστα για λίγες μόνον ώρες δεν θα έχουν δικαίωμα σε οιαδήποτε αποζημίωση απόλυσης.

H τελευταία ευκαιρία

Ο Λεκορνί θα κάνει νέες δηλώσεις αργά την Τετάρτη καθώς ολοκληρώνονται σήμερα οι «τελικές διαπραγματεύσεις», που του ζήτησε να κάνει την ημέρα της παραίτησής του ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Στη διάρκεια της ημέρας ο Λεκορνί έχει προγραμματισμένες τελικές επαφές με αντιπροσωπείες κομμάτων της αριστεράς, αρχής γενομένης από τους Σοσιαλιστές, ενώ θα ακολουθήσουν συνομιλίες με τους Πράσινους και εν συνεχεία με το Κομμουνιστικό Κόμμα, με επικεφαλής τον Φαμπιέν Ρουσέλ.

Ο Λεκορνί δεν ανέφερε στις πρωινές του δηλώσεις το θέμα της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, ένα από τα κεντρικά σημεία των τρεχουσών διαπραγματεύσεων.

Στο τέλος των σημερινών του επαφών ο Λεκορνί θα συναντηθεί αργότερα το βράδυ με τον Μακρόν, ο οποίος του είχε αναθέσει την ανάπτυξη μιας «πλατφόρμας δράσης» για τη «σταθερότητα της χώρας». Σε περίπτωση αποτυχίας, ο Μακρόν έχει γνωστοποιήσει μέσω της συνοδείας του ότι θα αναλάβει τις «ευθύνες» του.

