Η κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί κατέρρευσε μέσα σε λίγες μόλις ώρες, καθιστώντας τον δεύτερο πιο βραχύβιο πρωθυπουργό στην ιστορία της Γαλλίας. Το πολιτικό χάος στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ βαθαίνει, οι αγορές παρουσιάζουν αναταράξεις και ο Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται αντιμέτωπος με την πιο καθοριστική δοκιμασία της πολιτικής του πορείας.

Το ερώτημα, όμως, παραμένει: πώς θα κατορθώσει να λύσει αυτόν τον γόρδιο δεσμό;

Αγωνία για το πολιτικό χάος διαφαίνεται πλέον και στο στρατόπεδο του Εμανουέλ Μακρόν, με κεντρώο πολιτικό -και μάλιστα υψηλόβαθμο- να λέει στο Politico ότι πολλοί νομοθέτες είναι εξοργισμένοι με το Γάλλο πρόεδρο.

Αρκετοί εξ αυτών τονίζουν ότι η κυβέρνηση που παρουσίασε την Κυριακή (5/10) ο Λεκορνί κάθε άλλο παρά διαφορετική ήταν, με τους περισσότερους υπουργούς να προέρχονται από την ομάδα του προηγούμενου πρωθυπουργού, Φρανσουά Μπαϊρού.

O κεντρώος αξιωματούχος, που μίλησε στο Politico με τον όρο της ανωνυμίας, αποκάλυψε επίσης ότι αρκετοί Γάλλοι συνοδοιπόροι του Μακρόν έχουν αρχίσει να πιστεύουν ότι ο Εμανουέλ Μακρόν επιδιώκει την πολιτική αναταραχή γιατί έτσι θα μπορούσε να επιστρέψει στην προεδρία το 2032.

Μετά από δύο διαδοχικές θητείες, ο Εμανουέλ Μακρόν δεν μπορεί να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα στις επόμενες προεδρικές εκλογές, κάτι που σημαίνει ότι το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν, Εθνική Συσπείρωση, πιθανότητα θα καταφέρει να κερδίσει τις επόμενες κάλπες.

Σε αυτή την περίπτωση, οι πιθανότητες νίκης του Μακρόν το 2032 ενισχύονται σημαντικά.

Και τώρα τι;

Η κατάρρευση της κυβέρνησης Λεκορνί μόλις 14 ώρες μετά την ανακοίνωσή της βαθαίνει ακόμη περισσότερο την πολιτική κρίση στη χώρα και ανησυχεί πλέον εμφανώς τις αγορές.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος εθεάθη χθες να κάνει μια μοναχική βόλτα στο Σηκουάνα, έχει πλέον λίγες επιλογές στο «τραπέζι».

Σε μια ασυνήθιστη κίνηση -την οποία οι περισσότεροι πολιτικοί αναλυτές ερμηνεύουν ως προσπάθεια να ροκανίσει το χρόνο- ο Γάλλος πρόεδρος έδωσε περιθώριο 48 ωρών στον Λεκορνί για να διαπραγματευτεί με τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

