Για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις μήνες, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και κατ’ επέκταση ολόκληρη η Κομισιόν, κατάφεραν να «επιζήσουν» από δύο προτάσεις μομφής που κατατέθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι προτάσεις προήλθαν από δύο ακραίες πολιτικές ομάδες: την ακροδεξιά «Πατριώτες για την Ευρώπη» και την Αριστερά. Οι ευρωβουλευτές απέρριψαν και τις δύο προτάσεις με 179 ψήφους υπέρ, 378 κατά και 37 αποχές. Τις προτάσεις υπέβαλαν δύο Γάλλοι ευρωβουλευτές, ο Ζορντάν Μπαρντελά και η Μανόν Ομπρί.

Η κίνηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να συσπειρώσει τις φιλοευρωπαϊκές πολιτικές ομάδες της πλειοψηφίας – το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, τους Σοσιαλιστές και τους Φιλελεύθερους – οι οποίες ένωσαν δυνάμεις για να στηρίξουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για να εγκριθεί μια πρόταση μομφής κατά της Επιτροπής απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων των ψηφισάντων και των βουλευτών που την απαρτίζουν. Με 720 μέλη στο ΕΚ, αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται τουλάχιστον 361 ψήφοι υπέρ — ένας ιδιαίτερα υψηλός πήχης που σπάνια επιτυγχάνεται.

Παρότι η φον ντερ Λάιεν διασώθηκε και αυτή τη φορά χάρη στη στήριξη των φιλοευρωπαϊκών ομάδων, τίποτα δεν αποκλείει το ενδεχόμενο μιας νέας πρότασης μομφής στο μέλλον. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μια τέτοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να τύχει στήριξης ακόμη και από την πολιτική ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Σε αυτή την περίπτωση, η πρόεδρος της Κομισιόν και το Κολλέγιο των Επιτρόπων θα κληθούν να αντιμετωπίσουν μια νέα θεσμική κρίση.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από τρεις μήνες, η προηγούμενη πρόταση μομφής είχε απορριφθεί με 175 ψήφους υπέρ, 360 κατά και 18 αποχές.

protothema.gr