Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στη ΝΑΤΟϊκή βάση του Γκαϊλενκίρχεν, στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, στη Γερμανία όταν εντοπίστηκε ύποπτο μη επανδρωμένο αεροσκάφος εντός της ζώνης απαγόρευσης πτήσεων, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του περιοδικού Der Spiegel.

Το drone, αγνώστου ταυτότητας, φέρεται να πέταξε λίγο μετά τις 19:00 (τοπική ώρα) για περίπου ένα λεπτό σε χαμηλό ύψος πάνω από τον διάδρομο προσγείωσης της βάσης, από την οποία απογειώνονται τα αναγνωριστικά αεροσκάφη AWACS της Συμμαχίας. Η αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα, καθώς είναι αρμόδια για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί ή να ταυτοποιηθεί το μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Εκπρόσωπος της βάσης επιβεβαίωσε σήμερα ότι το drone εντοπίστηκε από σύστημα αισθητήρων και πως ακολούθησε ενδελεχής έρευνα στην περιοχή χωρίς να βρεθεί κάτι ύποπτο. Τόνισε, ωστόσο, ότι λόγω της «αυξημένης ευαισθησίας» που επικρατεί, κάθε αναφορά για drone λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να επρόκειτο για «εσφαλμένο συναγερμό».

Η βάση του ΝΑΤΟ στο Γκαϊλενκίρχεν διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην παρακολούθηση της ανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας, καθώς εκεί σταθμεύουν πολλά από τα αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης AWACS που επιτηρούν τον εναέριο χώρο κοντά στα σύνορα του ΝΑΤΟ, όπου καταγράφονται συχνά εισβολές ύποπτων drones. Η στρατιωτική τοποθεσία προστατεύεται εντατικά από τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις με αισθητήρες ανίχνευσης μικρών drones, αν και τα αμυντικά αυτά συστήματα διαθέτουν περιορισμένη εμβέλεια και καλύπτουν κυρίως τον χώρο της βάσης.

Ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους (SPD) προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να δημιουργούνται υπερβολικές προσδοκίες ενόψει της επικείμενης τροποποίησης του Νόμου περί Ασφάλειας της Αεροπλοΐας, η οποία στοχεύει στη βελτίωση της προστασίας από τα drones. «Δεν υπάρχει 100% προστασία από τα drones, πουθενά στον κόσμο», δήλωσε ο Πιστόριους, διευκρινίζοντας ότι, αν και η Bundeswehr διαθέτει κατάλληλα συστήματα εντοπισμού και εξουδετέρωσης, αυτά δεν εφαρμόζονται ακόμη σε εθνικό επίπεδο.

Με βάση τη νέα νομοθεσία που βρίσκεται υπό προετοιμασία, η ομοσπονδιακή αστυνομία θα αποκτήσει εξουσιοδότηση να καταρρίπτει drones όταν κριθούν επικίνδυνα, ενώ μέχρι σήμερα επιτρέπεται η λήψη μέτρων μόνο πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

cnn.gr