Οι αρχές του Λος Άντζελες έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη της Adva Lavie, πρώην μοντέλου του περιοδικού Penthouse, η οποία κατηγορείται για σειρά διαρρήξεων σε σπίτια ηλικιωμένων στο Μαλιμπού.

Σύμφωνα με τις αρχές, η Lavie φέρεται να πλησίαζε τα θύματά της προσποιούμενη ερωτική σύντροφο, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στις κατοικίες τους και να τους αποσπά χρήματα και τιμαλφή. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ η αστυνομία προειδοποιεί τους κατοίκους της περιοχής να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Η 27χρονη γνωστή στους θαυμαστές των περιοδικών ερωτικού περιεχομένου ως Mia Ventura Shoshana ή Shana, κατηγορείται ότι αφού αναζητούσε τους στόχους της σε διαδικτυακούς ιστότοπους γνωριμιών, υποσχόταν ότι θα γίνει φίλη ή σύντροφός τους με στόχο να αποκτήσει πρόσβαση στα σπίτια τους.

«Η ύποπτη έχει εμπλακεί σε μια σειρά διαρρήξεων κατοικιών σε ολόκληρη την κομητεία, στοχεύοντας ηλικιωμένους άνδρες, προσποιούμενη ότι είναι φίλη ή σύντροφος σε πλατφόρμες και εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης» ανακοινώθηκε από το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες προσθέτοντας ότι η 27χρονη κυκλοφορούσε «με ένα μαύρο SUV Porsche και ένα λευκό Mercedes-Benz sedan»,

Η ανακοίνωση του αστυνομικού τμήματος του Λος Άντζελες για το 27χρονο πρώην μοντέλο του Penthouse

Η Lavie είχε παρουσιαστεί ως «21st Century Penthouse Pet» τον Ιούλιο του 2023 ισχυριζόμενη ότι ήταν το πρώτο μοντέλο του OnlyFans στο Ισραήλ. Η ίδια στο προφίλ της αναφέρει ότι έχει μεγαλώσει στην Ιερουσαλήμ και υπηρέτησε στον ισραηλινό στρατό. Στη συνέχεια φέρεται να «εργάστηκε ως αεροσυνοδός πρώτης θέσης σε αεροπορική εταιρεία. Η χαρισματική γλυκιά κοπέλα δεν ζει πλέον στον αέρα, αλλά εξακολουθεί να αγαπά τα ταξίδια».

Κατά την ίδια, ο «ιδανικός σύντροφος είναι κάποιος με καλό χιούμορ, που είναι επίσης έξυπνος, μορφωμένος και σε καλή φυσική κατάσταση».

Η αστυνομία δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των διαρρήξεων που συνδέονται με τη Lavie — η οποία αποκαλεί τον εαυτό της Queen Mia στο Facebook — αλλά ζητά από όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες.

protothema.gr