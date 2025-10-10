Σε διάγγελμά του, μία ημέρα μετά την έγκριση της συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τόνισε ότι η επιτυχία της συμφωνίας είναι αποτέλεσμα της συνδυασμένης στρατιωτικής και διπλωματικής πίεσης που άσκησε η χώρα του.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι αγνόησε όσους υποστήριζαν πως η επιστροφή των ομήρων ήταν ανέφικτη. «Πίστευα ότι αν ασκούσαμε ισχυρή στρατιωτική πίεση, σε συνδυασμό με έντονη διπλωματική πίεση, θα μπορούσαμε να επιστρέψουμε όλους τους ομήρους μας» είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Και αυτό ακριβώς κάναμε».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επεσήμανε ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου αντιμετώπισε σφοδρές πιέσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και από τη διεθνή κοινότητα, οι οποίες τον καλούσαν να μην προχωρήσει σε επιχειρήσεις στη Ράφα, να μην καταλάβει τον διάδρομο της Φιλαδέλφειας και να μην επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε άλλα μέτωπα. Παρά τις αντιδράσεις, όπως είπε, δεν υπήρξε ποτέ πρόθεση να εγκαταλειφθεί η Γάζα όσο η Χαμάς, η Χεζμπολάχ και άλλες εχθρικές δυνάμεις διατηρούσαν ισχύ.

Ο Νετανιάχου τόνισε ότι μοναδικό κριτήριο στις αποφάσεις του υπήρξε η ασφάλεια του Ισραήλ. «Αυτό σημαίνει την επίτευξη των στόχων του πολέμου, την επιστροφή των ομήρων, την εξάλειψη της βαλλιστικής και πυρηνικής απειλής από το Ιράν που έθετε σε κίνδυνο την ύπαρξή μας, καθώς και τη διάρρηξη του ιρανικού άξονα, του οποίου η Χαμάς αποτελεί βασικό συστατικό», δήλωσε.

Ο Νετανιάχου κατηγόρησε τους επικριτές του ότι υποτίμησαν τη στρατηγική του Ισραήλ, τονίζοντας ότι εκείνοι πίστευαν πως δεν υπήρχε τρόπος να επιστραφούν οι υπόλοιποι όμηροι χωρίς να υποχωρήσει ο ισραηλινός στρατός από τη Λωρίδα της Γάζας. «Έλεγαν ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να επιστρέψουν οι όμηροι αν δεν αποχωρήσουν πλήρως οι IDF από τη Γάζα – από τη ζώνη ασφαλείας, από τον διάδρομο της Φιλαδέλφειας, από τα στρατηγικά υψώματα, με όλες τις συνέπειες που αυτό συνεπάγεται», είπε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξήγησε ότι γνώριζε πως, εάν ο στρατός προχωρούσε στην καρδιά του τελευταίου σημαντικού προπυργίου της Χαμάς, στην πόλη της Γάζας, η οργάνωση θα επιχειρούσε να διασώσει την εξουσία της. Παράλληλα, τόνισε ότι η άσκηση έντονης διπλωματικής πίεσης, «με τη βοήθεια του μεγάλου μας φίλου, του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ», σε συνδυασμό με τη στρατιωτική πίεση, θα ανάγκαζε τη Χαμάς να απελευθερώσει όλους τους ομήρους, ενώ οι IDF θα παρέμεναν μέσα στη Γάζα, ελέγχοντας τα κομβικά σημεία.

Παράλληλα, τόνισε ότι στα επόμενα στάδια του σχεδίου η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί πλήρως. «Αν αυτό επιτευχθεί με τον εύκολο τρόπο, θαυμάσια. Αν όχι, θα επιτευχθεί με τον δύσκολο τρόπο».

protothema.gr