Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, χαίρει «εξαίρετης υγείας», σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε μετά τις εξετάσεις ρουτίνας στις οποίες υποβλήθηκε στο στρατιωτικό νοσοκομείο Ουόλτερ Ριντ.

Οι εξετάσεις, που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εξαμηνιαίας ιατρικής παρακολούθησης, έδειξαν ότι η «καρδιακή ηλικία» του Τραμπ είναι 14 χρόνια μικρότερη από τη βιολογική του, όπως αναφέρεται στο δελτίο που υπέγραψε ο γιατρός της προεδρίας Σον Μπαρμπαμπέλα. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφάνισε «εξαιρετικά αποτελέσματα» σε καρδιαγγειακή, πνευμονική, νευρολογική και σωματική λειτουργία.

Ο Τραμπ, ο οποίος είναι ο πιο ηλικιωμένος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ, έλαβε επίσης αναμνηστική δόση του εμβολίου κατά της COVID-19, ενόψει επικείμενου ταξιδιού στο εξωτερικό. Το γεγονός αυτό προκάλεσε εντύπωση, καθώς ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι ο νεότερος έχει περιορίσει την πρόσβαση στα εμβόλια λόγω της γνωστής του στάσης αμφισβήτησης.

Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ήρθε λίγους μήνες μετά την προηγούμενη εξέταση του Απριλίου, στην οποία επίσης είχε διαπιστωθεί άριστη κατάσταση υγείας. Παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις των γιατρών, η ηλικία του Τραμπ έχει προκαλέσει δημόσιες συζητήσεις και σενάρια για τη φυσική του κατάσταση, αν και, όπως σημειώνουν πολιτικοί αναλυτές, δεν υπάρχουν συγκρίσεις με τα ζητήματα υγείας που είχαν εγερθεί επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν.

Ιδιαίτερη προσοχή είχαν προκαλέσει στο παρελθόν αιματώματα στο δεξί του χέρι, τα οποία αποδόθηκαν από τον Λευκό Οίκο στις «συχνές χειραψίες» και στη λήψη ασπιρίνης για προληπτικούς λόγους. Ο γιατρός της προεδρίας ανέφερε επίσης ότι ο πρόεδρος πάσχει από χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, μια καλοήθη πάθηση που εκδηλώνεται με ήπιο πρήξιμο στους αστραγάλους.