Απάντηση στο μυστήριο με την ώρα απελευθέρωσης των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς, έδωσε το Ισραήλ. Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις που έκανε εκπρόσωπος της κυβέρνησης της χώρας, είπε πως όλοι οι ζωντανοί όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν τα ξημερώματα της Δευτέρας (από τις 4 ως τις 6 π.μ.), χωρίς να αποκλείεται μικρή αλλαγή στις ώρες.

Αργότερα, η Χαμάς θα παραδώσει τις σορούς των 28 νεκρών ομήρων. Δύο ώρες πριν απελευθέρωση των ομήρων, ο Ερυθρός Σταυρός θα παρέχει σχετική ενημέρωση στις Αρχές του Ισραήλ.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας The Times of Israel, υπάρχουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να προσθέσει στο σφιχτό πρόγραμμά του μια γρήγορη επίσκεψη σε ένα από τα νοσοκομεία που φιλοξενούν τους απελευθερωμένους ομήρους αύριο, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Νωρίτερα σήμερα, ο αντιπρόεδρος της αμερικανικής κυβέρνησης, Τζέι Ντι Βανς, σε συνέντευξη που παραχώρησε, τόνισε πως αυτό θα μπορούσε να συμβεί ανά πάσα στιγμή. «Οι όμηροι θα μπορούσαν να απελευθερωθούν από τη Γάζα ανά πάσα στιγμή» είπε ο Βανς, μιλώντας στο NBC News. Ακόμη, πρόσθεσε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν να αναπτύξουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας ή στο Ισραήλ».

