Τεράστιες διαφημιστικές αφίσες με συνθήματα υπέρ της ειρήνης και της περιφερειακής εξομάλυνσης εμφανίστηκαν την Κυριακή σε κεντρικά σημεία του Τελ Αβίβ και της Ιερουσαλήμ, μία ημέρα πριν από την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Ισραήλ. Οι αφίσες προκάλεσαν αίσθηση όχι μόνο για τα πρόσωπα που απεικονίζουν, αλλά κυρίως για εκείνο που λείπει — τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι γιγαντοαφίσες απεικονίζουν τον Ντόναλντ Τραμπ, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό και πρώην ανώτερο σύμβουλο του Τραμπ, ο οποίος έχει επανέλθει στο πολιτικό προσκήνιο.

Στα πανό αναγράφονται φράσεις όπως «Ειρηνοποιοί στη Μέση Ανατολή», «Μην σταματάτε τώρα» και «Συνεχίστε τον δρόμο προς την εξομάλυνση». Οι εικόνες διαδόθηκαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν την εσκεμμένη απουσία του Νετανιάχου, λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη αμερικανοϊσραηλινή συνάντηση.

Οι αφίσες φέρουν το λογότυπο του Regional Security Coalition, οργανισμού που ιδρύθηκε πέρυσι με στόχο την προώθηση της περιφερειακής ασφάλειας και συνεργασίας του Ισραήλ με αραβικά κράτη.

Η κίνηση εκλαμβάνεται ως ένδειξη λαϊκής στήριξης στον Τραμπ και στους αμερικανικούς μεσολαβητές που εργάζονται για την ενίσχυση των σχέσεων του Ισραήλ με τον αραβικό κόσμο, σε μια στιγμή που ο Νετανιάχου δέχεται κριτική για τον χειρισμό της μεταπολεμικής περιόδου στη Γάζα και τις εσωτερικές πολιτικές του εντάσεις.

