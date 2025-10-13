Εικόνες συγκίνησης εν αναμονή της απελευθέρωσης των 20 Ισραηλινών ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα από τη Χαμάς.

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Ισραήλ που αναμένει την απελευθέρωσή τους. Ο κόσμος εδώ και ώρες είναι στους δρόμους ενώ η Πλατεία Ομήρων ασφυκτικά γεμάτη. Χιλιάδες πολίτες έχουν ανάψει κεριά και κρατούν σημαίες, ενώ ακούγονται τραγούδια ελπίδας και ενότητας. Παρόμοιες σκηνές σημειώνονται και σε άλλες πόλεις, όπου οι πολίτες συγκεντρώνονται για να εκφράσουν τη χαρά και τη συμπαράστασή τους στις οικογένειες των απελευθερωθέντων.

Στη δημοσιότητα τα ονόματα των 20 ομήρων

Σημειώνεται πως σήμερα το πρωί, το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Shehab ανακοίνωσε ότι η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των 20 ομήρων που πρόκειται να απελευθερωθούν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα ονόματα αυτά αντιστοιχούν στη λίστα των 20 ατόμων που θεωρούνται ακόμη ζωντανοί.

Πρόκειται για τους:

Bar Abraham Kupershtein

Evyatar David

Yosef-Chaim Ohana

Segev Kalfon

Avinatan Or

Elkana Bohbot

Maxim Herkin

Nimrod Cohen

Matan Angrest

Matan Zangauker

Eitan Horn

Eitan Abraham Mor

Gali Berman

Ziv Berman

Omri Miran

Alon Ohel

Guy Gilboa-Dalal

Rom Braslavski

Ariel Cunio

David Cunio

Live εικόνα από τις συγκεντρώσεις στο Ισραήλ:

O Ερυθρός Σταυρός κατευθύνεται στο σημείο της συνάντησης για την παραλαβή των ομήρων

Αυτοκινητοπομπές της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ) βρίσκονται εν κινήσει προς τις τοποθεσίες στη Λωρίδα της Γάζας όπου πρόκειται να παραλάβουν ισραηλινούς ομήρους, δήλωσε αξιωματούχος ο οποίος εμπλέκεται στο εγχείρημα αυτό στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Η απελευθέρωση αποτελεί μέρος συμφωνίας που επετεύχθη έπειτα από πολύωρες και δύσκολες διαπραγματεύσεις.

Η σημερινή εξέλιξη που αναμένεται δίνει ανάσα αισιοδοξίας σε μια περιοχή που δοκιμάζεται σκληρά από συγκρούσεις, δύο χρόνια μετά το αιματοκύλισμα της Χαμάς στο φεστιβάλ Supernova.

Από την πρώτη στιγμή η διεθνής κοινότητα ζητά τη συνέχιση των προσπαθειών για την πλήρη απελευθέρωσή τους και την αποκατάσταση της ειρήνης.

Αυτοί είναι οι ηγέτες που θα μετάσχουν στη σύνοδο στο Σαρμ Ελ Σέιχ



Πέραν του Τραμπ και του Αιγύπτιου προέδρου στη σύνοδο θα μετάσχουν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Γαλλίας, οι πρωθυπουργοί Βρετανίας και Καναδά και ο Γερμανός καγκελάριος.

Όπως ανέφερε η αιγυπτιακή πλευρά, στη σύνοδο στο Σαρμ Ελ Σέιχ θα δώσουν το παρόν:

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ

Ο Νορβηγός πρωθυπουργός, Γιόνας Γκαρ Στόρε

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός, Βίκτορ Όρμπαν

Ο βασιλιάς της Ιορδανίας, Αμπντάλα Β΄

Ο εμίρης του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι

Ο πρωθυπουργός του Κουβέιτ, Αχμάντ αλ Αμπντουλάχ αλ Σαμπάχ

Ο βασιλιάς του Μπαχρέιν Χαμάντ Μπ[ιν Ίσα αλ Καλίφα

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Ο Ινδονήσιος πρόεδρος Πραμπόβο Σουμπιάντο

Ο πρόεδρος του ΑζερμπαΪτζάν, Ιλχάμ Αλίγιεφ

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ

Ο Ιρακινός πρωθυπουργός Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι

Αξιωματούχοι από το Ισραήλ και τη Χαμάς δεν αναμένεται να δώσουν το παρών.

