Το σχέδιο του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι «το καλύτερο, που υπάρχει σήμερα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ, εκφράζοντας, εκτός από τη στήριξη της χώρας του και την εκτίμηση ότι με αυτό το σχέδιο «τα παλαιστινιακά προβλήματα δεν εξαντλούνται». Γι’ αυτό και «η μακροπρόθεσμη διευθέτηση της κατάστασης αυτής είναι δυνατή μόνο με την υλοποίηση των αποφάσεων του ΟΗΕ για τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους», πρόσθεσε.

Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ελπίδα όχι μόνο για την επιτυχία της Συνόδου Κορυφής στο αιγυπτιακό Σαρμ-Ελ-Σέιχ, αλλά και ότι «όλες οι συμφωνίες θα υλοποιηθούν, αν και ακούμε από τις γραμμές της Χαμάς και από το Τελ Αβίβ δηλώσεις ότι δεν έχουν όλα τελειώσει, ακόμη και ότι μπορούν να υπάρξουν υποτροπές της κρίσης». «Θεωρώ σημαντικό ώστε εκείνοι, που είχαν την πρωτοβουλία του φόρουμ αυτού, πρωτίστως ο Πρόεδρος Ντ. Τραμπ με την υποστήριξη του Προέδρου της Αιγύπτου, της ηγεσίας του Κατάρ, της Τουρκίας, να μην επιτρέψουν παρόμοιες εκδοχές εξέλιξης των γεγονότων και να επικεντρωθούν στην αναγκαιότητα άμεσης κατάπαυσης του πυρός, σεβασμού της γραμμής που συμφωνήθηκε για την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων στη Λωρίδα της Γάζας, τη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας και την αποκατάσταση αυτού του υπέροχου τόπου στη Γη, ο οποίος, μάλλον, περισσότερο από άλλα εδάφη του κόσμου υπέφερε στα μεταπολεμικά χρόνια», σχολίασε ο κ. Λαβρόφ. Μιλούσε σε Άραβες δημοσιογράφους, που επισκέπτονται τη Ρωσία ενόψει του μεθαυριανού ρωσοαραβικού Φόρουμ Συνεργασίας, το οποίο τελικά ματαιώθηκε λόγω των εξελίξεων στη Γάζα.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας «στο σχέδιο ειρήνης του Ντ. Τραμπ γίνεται λόγος μόνο για τη Λωρίδα της Γάζας. Εκεί αναφέρεται η κρατική υπόσταση, αλλά με αρκετά γενικές διατυπώσεις. Είναι απαραίτητο να συγκεκριμενοποιηθούν αυτές οι προσεγγίσεις, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού του τι θα συμβεί στη Δυτική Όχθη του Ιορδάνη, διότι οι αποφάσεις του ΟΗΕ προϋποθέτουν τη δημιουργία ενιαίου, εδαφικά ακέραιου παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967».

Η Μόσχα τάσσεται υπέρ της υλοποίησης των αποφάσεων αυτών, «όπως και η συντριπτική πλειονότητα των μελών της διεθνούς κοινότητας», είπε ο κ. Λαβρόφ, χαιρετίζοντας το γεγονός ότι οι αραβικές χώρες «είναι έτοιμες να αναζητήσουν συμβιβασμούς» και εκφράζοντας την ελπίδα ότι «και οι ισραηλινοί συνάδελφοι, με τους οποίους βρισκόμαστε σε μόνιμη επαφή, θα κατανοήσουν την ανάγκη να αναζητήσουν ακριβώς την ισορροπία συμφερόντων και όχι να θέτουν στόχο, ο οποίος θα σημαίνει την εξάλειψη οποιωνδήποτε απειλών για την ύπαρξή του, ανεξάρτητα από το τι σκέφτονται οι γείτονές σου και ποια είναι τα επιχειρήματά τους».

Κατά τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών «η κατάσταση είναι δύσκολη» και «η ρίζα του προβλήματος είναι η έλλειψη προόδου στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, ίσως ακόμη περισσότερο η ύπαρξη αυξανόμενης παρακμής ως προς την ίδρυσή του», αν και το ζήτημα της ίδρυσης του κράτους της Παλαιστίνης «δεν μπορεί να παρακαμφθεί και πρέπει να λυθεί. Το πώς θα γίνει είναι άλλο ζήτημα και εδώ δεν μπορούν να αποφευχθούν οι αμοιβαίες υποχωρήσεις».

Ο κ. Λαβρόφ θύμισε τις παλαιότερες προσπάθειες του «κουαρτέτου» για το Παλαιστινιακό, στο οποίο συμμετείχε και η Ρωσία, το οποίο, όμως, διαλύθηκε, όπως είπε, με απόφαση του προηγούμενου Προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και επανέλαβε την εκτίμηση διεθνολόγου, «ο οποίος έλεγε ότι η Δύση δεν χρειάζεται μια ανεξάρτητη Παλαιστίνη, αλλά και πάλι χρειάζεται μια ελεγχόμενη Παλαιστίνη», σχολιάζοντας ότι ο ίδιος δεν θα ήθελε να πιστέψει κάτι τέτοιο, αν και «σύμφωνα με κάποια δείγματα ενεργειών πολλοί δυτικοί συνάδελφοί μας, συμπεριλαμβανομένων των Βρετανών, κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση».

Επαναλαμβάνοντας την καταδίκη της Ρωσίας για την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, ο κ. Λαβρόφ εκτίμησε ότι «το Ισραήλ αντέδρασε με συλλογική τιμωρία των Παλαιστινίων, γεγονός, που όπως και η τρομοκρατία, αποτελεί βάναυση παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου». Χαρακτήρισε σημαντικό «να μην προσπαθήσει κανείς να υποβάλλει σε αναθεώρηση τις εύθραυστες διατυπώσεις, που περιέχονται στο σχέδιο του Ντ. Τραμπ», παρά τις σχετικές προτάσεις ακραίων και από τις δύο πλευρές.

Σχολιάζοντας την απουσία ρωσικής αντιπροσωπείας από τη σημερινή Σύνοδο Κορυφής στην Αίγυπτο, ο κ. Λαβρόφ αποκάλυψε ότι ήταν η ηγεσία της χώρας αυτής, που απέστειλε τις προσκλήσεις σε συνεννόηση με άλλους Άραβες, που είχαν την πρωτοβουλία, αλλά πρωτίστως με τις ΗΠΑ και σημείωσε ότι επίσης απουσίασε από τις διαβουλεύσεις ο Πρωθυπουργός του Ιράκ Μοχάμαντ Σία Αλ Σουντανί, «αν και το Ιράκ είναι Πρόεδρος του Αραβικού Συνδέσμου την περίοδο αυτή». Προσέθεσε, δε, ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συμμετάσχει και να υποστηρίξει την ειρηνευτική πρωτοβουλία «με κάθε δυνατό τρόπο», αλλά και ότι «δεν είναι στην παράδοσή μας να επιβάλλει τις υπηρεσίες της».

Η ρωσοαραβική συνεργασία «δεν αρέσει σε όλους», σημείωσε ο κ. Λαβρόφ, γι’ αυτό και «υπάρχουν ενδιαφερόμενοι και πάλι να παίξουν αποικιακά, νεοαποικιακά παιχνίδια, να διαιρούν και να βασιλεύουν και γνωρίζουμε καλά για ποιους γίνεται λόγος».

Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών διέψευσε τις φήμες, που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα, ότι ο πρώην Πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ Αλ Άσαντ, που έχει βρει άσυλο στη Μόσχα «για καθαρά ανθρωπιστικούς λόγους», υπέστη απόπειρα δηλητηρίασης και τόνισε ότι «η Συρία ενδιαφέρεται να διατηρήσει τις ρωσικές στρατιωτικές βάσεις στη χώρα και οι λειτουργίες τους μπορούν να εκσυγχρονιστούν υπό τις νέες συνθήκες», όπως επισημαίνει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣΣ.