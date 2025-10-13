Τις πρώτες φωτογραφίες των ομήρων που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα το Γραφείο Τύπου της ισραηλινής κυβέρνησης.
Πρόκειται για τους επτά πρώτους ομήρους που αφέθηκαν ελεύθεροι το πρωί της Δευτέρας: Gali Berman, Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor και Guy Gilboa-Dalal.
Οι απελευθερωμένοι μεταφέρθηκαν από τον Ερυθρό Σταυρό σε εγκατάσταση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) κοντά στα σύνορα, όπου τους παρασχέθηκε ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη.
Στις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, οι όμηροι εμφανίζονται εμφανώς αδυνατισμένοι, ωστόσο χαμογελούν μετά την απελευθέρωσή τους, έπειτα από δύο χρόνια κράτησης στη Γάζα.