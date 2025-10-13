Η παρουσία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Σαρμ ελ Σέιχ σήμερα, για την υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα, μετά από πρόσκληση των ΗΠΑ και της Αιγύπτου, σφραγίζει τον αναβαθμισμένο γεωπολιτικό ρόλο της Κύπρου στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η Κύπρος θα βρίσκεται πλέον ανάμεσα σε μικρό αριθμό χωρών, έχοντας ενεργή συμμετοχή στην επόμενη μέρα της Γάζας και συμβάλλοντας στην ανοικοδόμησή της, όπως ανέφερε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Η πρόσκληση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, να παραστεί στην τελετή υπογραφής της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα, στο Σαρμ ελ Σέιχ, συνιστά άλλη μια απτή αναγνώριση της αναβαθμισμένης διπλωματικής παρουσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, σημειώνουν διπλωματικές πηγές. Οι ίδιες πηγές προσθέτουν ότι η πρόσκληση επιβεβαιώνει τον ρόλο της Κύπρου ως παράγοντα σταθερότητας και ανθρωπιστικής συνεισφοράς στη Μέση Ανατολή και αναδεικνύει τη διεθνή εμπιστοσύνη που απολαμβάνει από χώρες με πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως οι ΗΠΑ, η Αίγυπτος και το σύνολο του αραβικού κόσμου.

«Η Κύπρος είναι συνομιλητής με όλα τα μέρη και όχι θεατής στις περιφερειακές εξελίξεις. Εξελίξεις που περιλαμβάνουν την προετοιμασία του εδάφους για την επόμενη ημέρα της Γάζας, στηρίζοντας την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα», επεσήμαναν οι ίδιες πηγές.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ρωτήθηκε χθες για την πρόσκληση να συμμετάσχει στη σημερινή υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα. «Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, όπως επίσης και τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, για το γεγονός ότι προσκάλεσαν τη χώρα μας να παρευρεθεί στη σχετική τελετή που θα γίνει για τη Γάζα. Θεωρώ —λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι έχουν προσκληθεί μόνο μικρός αριθμός χωρών μαζί με τους θεσμούς— την πρόσκληση ως αναγνώριση του ρόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή, αναγνώριση του τι πράξαμε όλο αυτό το διάστημα, αλλά και, την ίδια στιγμή, ως ένδειξη του τι αναμένεται από εμάς από τη διεθνή κοινότητα».

Ο κατάλογος των χωρών που προσκλήθηκαν είναι περιορισμένος. Πέραν των διοργανωτών, των ΗΠΑ και της Αιγύπτου, θα συμμετάσχουν το Κατάρ, η Ιορδανία, η Ελλάδα, η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ, η Γερμανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία και ορισμένες μεγάλες ασιατικές και αραβικές χώρες, καθώς και κράτη με ειδικές σχέσεις ως προς το παλαιστινιακό, όπως για παράδειγμα ο Πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, ο οποίος είναι παλαιστινιακής καταγωγής, αλλά και με τις ΗΠΑ.

Συνολικά 23 κράτη έχουν λάβει πρόσκληση να συμμετάσχουν, καθώς και τρεις θεσμοί: η ΕΕ, ο ΟΗΕ και ο Αραβικός Σύνδεσμος, εκ των οποίων επτά κράτη είναι μέλη της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, τα κράτη και οι θεσμοί που θα συμμετάσχουν, πέραν των ΗΠΑ και της Αιγύπτου, είναι: Κατάρ, Ιορδανία, Κύπρος, Ελλάδα, Τουρκία, Ινδονησία, ΗΑΕ, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, Ινδία, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Αζερμπαϊτζάν, Ισπανία, Ιράν, Ιαπωνία, Αρμενία, Ελ Σαλβαδόρ και Ουγγαρία.

Ως προς τους θεσμούς, συμμετέχουν η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Γενικός Γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.

Το γεγονός ότι ανάμεσα σε αυτές τις χώρες περιλαμβάνεται και η Κυπριακή Δημοκρατία αποδεικνύει ότι η διεθνής κοινότητα βλέπει τη Λευκωσία ως πυλώνα σταθερότητας, φορέα ανθρωπιστικής συνεισφοράς και αρωγό στον εποικοδομητικό διάλογο.

Η παρουσία του Προέδρου Χριστοδουλίδη είναι αποτέλεσμα της ενεργούς κυπριακής διπλωματίας των τελευταίων μηνών, της σταθερότητας θέσεων και της μεθοδικής προσέγγισης ως προς τα κράτη με επιρροή, μέσα από την πρωτοβουλία «Αμάλθεια», που κατέστη διεθνώς αναγνωρισμένο και βιώσιμο ανθρωπιστικό κανάλι προς τη Γάζα, καθώς και μέσα από τη στενή συνεργασία της Κύπρου με τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Κατάρ και τα ΗΑΕ σε ζητήματα ανθρωπιστικής διαχείρισης, περιφερειακής ασφάλειας και πολιτικής σταθερότητας.

Η αναγνώριση από τον αραβικό κόσμο είναι καθολική και πασιφανής, παρά τις προσπάθειες κάποιων να δημιουργήσουν τη δική τους εικονική πραγματικότητα. Η Κύπρος αντιμετωπίζεται ως χώρα με αρχές, με σταθερούς και ειλικρινείς διαύλους επικοινωνίας με όλες τις πλευρές, χωρίς εξαρτήσεις ή σκοπιμότητες. Η πρόσκληση στο Σαρμ ελ Σέιχ επιβεβαιώνει αυτή την εικόνα: μια χώρα μικρή σε μέγεθος αλλά μεγάλη σε αξιοπιστία, με αυξημένη επιρροή και διπλωματική ωριμότητα. Η διάσταση αυτή αποκτά πρόσθετη βαρύτητα αν ληφθεί υπόψη η παρουσία της Τουρκίας στην ίδια τελετή. Παρά το γεγονός ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να μην αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, βρίσκεται στο ίδιο τραπέζι με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη σε μια εκδήλωση που διοργανώνεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αίγυπτο.

Με την Τουρκία ως συνομιλητή και οικοδεσπότη της Χαμάς να βρίσκεται στο προσκήνιο για αυτόν τον λόγο, η παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί αντίλογο και προκαλεί συγκρίσεις. Άριστες σχέσεις με όλα τα μέρη και όχι με τους τρομοκράτες.

Ρόλος στην ανοικοδόμηση της περιοχής

Παράλληλα, η Κύπρος προσφέρει στη διεθνή κοινότητα μια συμπληρωματική επιλογή ως προς τη φάση της άμεσης αρωγής και της ανοικοδόμησης. Η γεωγραφική της θέση, οι σχέσεις εμπιστοσύνης που έχει εδραιώσει με όλες τις πλευρές και η αποδεδειγμένη της ικανότητα και εμπειρία να λειτουργεί ως ασφαλής διαμετακομιστικός κόμβος μέσω του «Αμάλθεια» της προσδίδουν τη δυνατότητα να συμβάλει, εάν χρειαστεί, στη φάση της ανασυγκρότησης, αλλά και στην προώθηση ενός ευρύτερου πλαισίου περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η παρουσία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη συγκεκριμένη τελετή επιβεβαιώνει ότι η Κύπρος έχει πλέον καθιερωθεί ως συνομιλητής και όχι ως παρατηρητής. Είναι η χώρα που έφερε αποτελέσματα.

«Και έχουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο που θα αναπτύξουμε στη σχετική τελετή που θα γίνει στην Αίγυπτο, σε σχέση με την ανοικοδόμηση της Γάζας. Θέλουμε κυπριακές εταιρείες να έχουν ρόλο στην ανοικοδόμηση της χώρας. Θέλουμε, ως Κυπριακή Δημοκρατία, να έχουμε ρόλο στα θέματα της ασφάλειας —όλα αυτά που εμπίπτουν σε αυτά που έχουν συμφωνηθεί, ειδικότερα στην πρώτη φάση της συμφωνίας, η οποία είναι καθοριστικής σημασίας για την πλήρη εφαρμογή της— για να περάσουμε στο επόμενο στάδιο. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα βρίσκομαι στην Αίγυπτο, μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών και την Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, για να εκπροσωπήσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία σε αυτή την πολύ σημαντική τελετή», δήλωσε σχετικά ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Διπλωματικό κεφάλαιο

Σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο, η εξέλιξη αυτή έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την Κυπριακή Δημοκρατία. Ενισχύει το διεθνές της αποτύπωμα και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη που εμπνέει σε στρατηγικούς εταίρους, ενώ αναδεικνύει την Κύπρο ως σημαντικό συνομιλητή της διεθνούς κοινότητας ενόψει και της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026. Η εξέλιξη αυτή αποδομεί και το αφήγημα περί δήθεν απομόνωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας και αποδεικνύει ότι, με συνέπεια και στρατηγική, η Κύπρος κατοχυρώνει τη θέση που της αξίζει στο διεθνές και περιφερειακό γίγνεσθαι.

Ερωτηθείς αν η Κυπριακή Δημοκρατία εδραιώνεται περαιτέρω με τη συμμετοχή της στην τελετή, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε: «Είχαμε με τον διάδρομο ‘Αμάλθεια’, είχαμε με την εκκένωση πληθυσμού από τις χώρες της περιοχής και θεωρώ ότι η πρόσκληση είναι ξεκάθαρη ένδειξη αναγνώρισης αυτού του ρόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και του τι μπορούμε να πράξουμε από εδώ και πέρα».

«Δεν επαναπαυόμαστε σε αυτά που κάναμε —και χαίρομαι που αναγνωρίζονται από τη διεθνή κοινότητα— αλλά την ίδια στιγμή έχουμε και έναν συγκεκριμένο σχεδιασμό από εδώ και πέρα, και σε σχέση με την ανοικοδόμηση της Γάζας, με τη συμμετοχή κυπριακών εταιρειών και με την παροχή περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας», προσέθεσε.

«Αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα που έθετε πάντα το Ισραήλ συνεχίζει να υφίσταται. Όπως σας είπα, μίλησα με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ για το γεγονός πως ό,τι μπαίνει στη Γάζα θα πρέπει να ελέγχεται προηγουμένως, και η Κυπριακή Δημοκρατία είναι η χώρα που, μέσω του Κέντρου CYCLOPS στη Λάρνακα, είμαστε σε θέση να το κάνουμε αυτό, και για πολλές άλλες πτυχές της ασφάλειας και της υλοποίησης της συμφωνίας», συμπλήρωσε.

Το πρόγραμμα της Συνόδου

Σε γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη για τη συμμετοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Σύνοδο Ειρήνης του Σαρμ ελ Σέιχ, αναφέρθηκε πως η Σύνοδος Κορυφής θα ξεκινήσει με την υποδοχή των ηγετών από τον Πρόεδρο της Αιγύπτου κ. Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, ενώ στις 15:00 θα ακολουθήσει η οικογενειακή φωτογραφία με τη συμμετοχή των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων που συμμετέχουν στη Σύνοδο.

Στις 15:05 θα ακολουθήσει η τελετή υπογραφής της Συμφωνίας του Σαρμ ελ Σέιχ για τον Τερματισμό του Πολέμου στη Γάζα.

Στις 15:15 θα αρχίσουν οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής με την εναρκτήρια τοποθέτηση του Προέδρου της Αιγύπτου και την παρέμβαση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Η Κυπριακή Δημοκρατία συγκαταλέγεται μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών που προσκλήθηκαν από κοινού από τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Πρόεδρο Σίσι να παραστούν στην τελετή. Αυτό το γεγονός επιβεβαιώνει τη διεθνή εκτίμηση για τη συμβολή της Κύπρου στις περιφερειακές ανθρωπιστικές και διπλωματικές πρωτοβουλίες, ιδίως μέσω της Πρωτοβουλίας «Αμαλθεία».

«Η παρουσία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Σύνοδο υπογραμμίζει τη συνεκτική και υπεύθυνη εξωτερική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας, που έχει ενισχύσει το διπλωματικό αποτύπωμα της χώρας διεθνώς, μέσα από την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και συνέπειας.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο στην υλοποίηση της συμφωνίας όσο και στην επόμενη φάση της ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής στήριξης της Γάζας. Η Κύπρος, λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας και των επιχειρησιακών της δυνατοτήτων, μπορεί να λειτουργήσει ως φυσική γέφυρα για την ευρωπαϊκή δράση στην περιοχή, ιδιαίτερα ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026.

Στην τελετή θα παραστούν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Πρόεδρος της Αιγύπτου, οι ηγέτες του Κατάρ, της Ιορδανίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σαουδικής Αραβίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ινδίας, του Πακιστάν, της Ινδονησίας, καθώς και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και ο Γενικός Γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συνοδεύουν ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνος Κόμπος, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα κα Μαριλένα Ραουνά, ο Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου κ. Δώρος Βενέζης και υπηρεσιακοί παράγοντες».