Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στο πλαίσιο των διαβουλεύσεών του για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, που αποτελεί την πρώτη φάση του σχεδίου των Ηνωμένων Πολιτειών για ειρήνευση και απελευθέρωση των ομήρων.

Κατά τη συνομιλία, ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε τη σημασία της πλήρους εφαρμογής της συμφωνίας από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, τονίζοντας ότι πρόκειται για κομβικό βήμα προς την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή, αλλά και για την προώθηση της λύσης των δύο κρατών, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υποστήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας και στη διαχείριση της ανθρωπιστικής κρίσης, με κοινή θέση την ανάγκη για συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισήμανε ότι, λόγω της γεωγραφικής θέσης και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της, η Κύπρος μπορεί να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο ως γέφυρα ανθρωπιστικής και πολιτικής στήριξης, συμβάλλοντας στην ανοικοδόμηση και τη σταθεροποίηση της περιοχής μέσω της ευρωπαϊκής παρουσίας.

Στο μεταξύ, όπως αναφέρει σε γραπτή δήλωση του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχίαν, στο πλαίσιο των επαφών του, με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη συμφωνία για την πρώτη φάση του σχεδίου του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και απελευθέρωση των ομήρων, ιδιαίτερα υπό το φως της Συνόδου που θα συγκληθεί στην Αίγυπτο, όπου οι δύο ηγέτες θα συμμετέχουν.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης χαιρέτισε τη συμφωνία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πλήρους εφαρμογής της από όλες τις πλευρές ως προϋπόθεση για τον τερματισμό της ανθρωπιστικής κρίσης και τη δημιουργία συνθηκών διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξήρε τον υπεύθυνο και εποικοδομητικό ρόλο που διαδραματίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στις περιφερειακές εξελίξεις και στην προώθηση της ειρήνης και της συνύπαρξης στην ευρύτερη περιοχή.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, ιδιαίτερα ως προς την ανθρωπιστική διάσταση και την ανοικοδόμηση της Γάζας, με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να επαναλαμβάνει την ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να συμβάλει, σε στενό συντονισμό με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη διεθνή κοινότητα, στις συλλογικές προσπάθειες για ειρήνη, σταθερότητα και ανασυγκρότηση της περιοχής.