Ανατριχίλα προκαλεί το βίντεο που κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας, από τη βίαιη δολοφονία του 64χρονου Νίκολα Τάνζι στο μετρό της Νέας Υόρκης.
Δράστης είναι ο 25χρονος Ντέιβιντ Μαζαριέγκος, ο οποίος, όπως φαίνεται στα πλάνα, επιτέθηκε απρόκλητα στο θύμα. Αρχικά το γρονθοκόπησε, ενώ στη συνέχεια το κλώτσησε περισσότερες από 10 φορές στο κεφάλι, προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα.
Μετά τη σύλληψή του, ο Μαζαριέγκος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι «πήρε το πνεύμα» του Τάνζι επειδή δεν του άρεσε ο τρόπος που τον κοίταξε. Η επίθεση σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη, τη στιγμή που ο 64χρονος κρατούσε ανοιχτή την πόρτα έκτακτης ανάγκης για να περάσει ο δράστης.
«Στη συνέχεια, προχώρησε στο να κλωτσήσει το θύμα όχι μία, όχι δύο, αλλά ξανά και ξανά. Το θύμα ήταν εντελώς αναίσθητο, αλλά ο κατηγορούμενος συνέχισε να κλωτσάει το σώμα του» δήλωσε η βοηθός εισαγγελέα Σένα Αϊσάνι.
Ο Μαζαριέγκος, ο οποίος έχει πέντε ανοιχτές υποθέσεις σε βάρος του σε Μανχάταν και Μπρονξ για μικροκλοπές και επιθέσεις, κατηγορείται πλέον για φόνο πρώτου βαθμού. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι το θύμα υπέστη κατάγματα στο κρανίο, θραύση ρινικού οστού και πολλαπλά τραύματα στο πρόσωπο, πριν αφήσει την τελευταία του πνοή λίγες ώρες αργότερα.