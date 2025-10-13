Ανατριχίλα προκαλεί το βίντεο που κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας, από τη βίαιη δολοφονία του 64χρονου Νίκολα Τάνζι στο μετρό της Νέας Υόρκης.

Δράστης είναι ο 25χρονος Ντέιβιντ Μαζαριέγκος, ο οποίος, όπως φαίνεται στα πλάνα, επιτέθηκε απρόκλητα στο θύμα. Αρχικά το γρονθοκόπησε, ενώ στη συνέχεια το κλώτσησε περισσότερες από 10 φορές στο κεφάλι, προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα.

Μετά τη σύλληψή του, ο Μαζαριέγκος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι «πήρε το πνεύμα» του Τάνζι επειδή δεν του άρεσε ο τρόπος που τον κοίταξε. Η επίθεση σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη, τη στιγμή που ο 64χρονος κρατούσε ανοιχτή την πόρτα έκτακτης ανάγκης για να περάσει ο δράστης.

Say his name: Nicola Tanzi



Nicola Tanzi (64) held a gate open for David Mazariegos (25). In response, Mazariegos brutally beat Nicola for 10 minutes, kicking and stomping on his head, before robbing him.



Mazariegos has a long rap sheet with at least 33 prior arrests, including… pic.twitter.com/t06voealsG — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) October 11, 2025

«Στη συνέχεια, προχώρησε στο να κλωτσήσει το θύμα όχι μία, όχι δύο, αλλά ξανά και ξανά. Το θύμα ήταν εντελώς αναίσθητο, αλλά ο κατηγορούμενος συνέχισε να κλωτσάει το σώμα του» δήλωσε η βοηθός εισαγγελέα Σένα Αϊσάνι.

Ο Μαζαριέγκος, ο οποίος έχει πέντε ανοιχτές υποθέσεις σε βάρος του σε Μανχάταν και Μπρονξ για μικροκλοπές και επιθέσεις, κατηγορείται πλέον για φόνο πρώτου βαθμού. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι το θύμα υπέστη κατάγματα στο κρανίο, θραύση ρινικού οστού και πολλαπλά τραύματα στο πρόσωπο, πριν αφήσει την τελευταία του πνοή λίγες ώρες αργότερα.

protothema.gr