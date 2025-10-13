Μέλος της Κνεσέτ σήκωσε χαρτί υπέρ των Παλαιστινίων κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ενώ δεύτερος βουλευτής διαμαρτυρήθηκε. «Αναγνωρίστε την Παλαιστίνη» έγραφε το χαρτί που σήκωσε το μέλος του Κοινοβουλίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε την ομιλία του, λόγω της διαμαρτυρίας και οι βουλευτές Αϊμάν Οντέχ και Όφερ Κασίφ αποβλήθηκαν από την αίθουσα.

«Συγγνώμη γι’ αυτό κύριε πρόεδρε», είπε ο πρόεδρος της Κνεσέτ, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απαντά με χιούμορ: «Ήταν αποτελεσματικό», προκαλώντας νέο γύρο χειροκροτημάτων από τους Ισραηλινούς βουλευτές και συνθήματα «Τραμπ» στο ακροατήριο.

