Οι σοροί τεσσάρων ομήρων που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς έχουν φτάσει στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής (Abu Kabir), όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ. Εκεί, παθολόγοι θα προχωρήσουν σε διαδικασίες ταυτοποίησης και νεκροψίας, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες θανάτου τους.

Η Χαμάς είχε δηλώσει ότι οι σοροί ανήκουν στους Γκάι Ιλούζ, Γιόσι Σαραμπί, Μπιπίν Τζόσι και στον αξιωματικό των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, λοχαγό Ντάνιελ Πέρεζ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού, «τέσσερα φέρετρα με νεκρούς ομήρους συνοδεύονται από τις δυνάμεις των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και της ISA καθ’ οδόν προς το Ισραήλ, όπου θα μεταφερθούν στο Εθνικό Κέντρο Ιατροδικαστικής για τις διαδικασίες ταυτοποίησης». Παράλληλα, ο στρατός κάλεσε το κοινό να δείξει ευαισθησία.

🟡 Four coffins of deceased hostages, escorted by IDF and ISA forces, crossed the border into the State of Israel a short while ago and are on their way to the National Institute for Forensic Medicine, where identification procedures will be carried out.



IDF representatives are… — Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2025

Πριν περάσουν σε ισραηλινό έδαφος, θα πραγματοποιηθεί στρατιωτικό πρωτόκολλο στη Λωρίδα της Γάζας στη μνήμη τους. Κατά τη διάρκεια της τελετής, στρατιώτες θα τυλίξουν τα φέρετρα με ισραηλινές σημαίες, θα τους αποδώσουν τιμές και θα απαγγείλουν ένα κεφάλαιο από το Βιβλίο των Ψαλμών.

«Η Χαμάς υποχρεούται να τηρήσει τη συμφωνία και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την επιστροφή όλων των νεκρών ομήρων», τόνισε ο Ισραηλινός Στρατός.

Η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε ότι «οι αστυνομικοί της Εγκληματολογικής Ταυτοποίησης και οι εθελοντές της Οδοντιατρικής Μονάδας Ταυτοποίησης είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν στη διαδικασία, μαζί με τις ιατρικές και εγκληματολογικές αρχές».

Four coffins of deceased hostages have been escorted by Israel Police forces to the National Center of Forensic Medicine in Abu Kabir, where the identification process will continue.



Forensic Identification officers and volunteers from the Police Dental Identification Unit are… pic.twitter.com/W1EXWEH6Rw — Israel Police (@israelpolice) October 13, 2025

Η Χαμάς λέει ότι θα επιστρέψει μόνο τέσσερις σορούς, αγνοώντας τη συμφωνία Τραμπ

Νωρίτερα τη Δευτέρα, η Χαμάς δήλωσε ότι θα επιστρέψει τις σορούς των Μπιπίν Τζόσι, Γιόσι Σαραμπί, Γκάι Ιλούζ και Ντάνιελ Πέρετζ.

Πριν από αυτό, η Χαμάς είχε συμφωνήσει να απελευθερώσει όλους τους ομήρους , ζωντανούς και νεκρούς, στη Γάζα.

Σε απάντηση, το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων κάλεσε την ισραηλινή κυβέρνηση να αναστείλει αμέσως τη συμφωνία με τη Χαμάς μέχρι να επιστραφούν όλοι οι νεκροί όμηροι.

«Η παραβίαση της συμφωνίας από τη Χαμάς πρέπει να αντιμετωπιστεί με μια πολύ σοβαρή αντίδραση από την κυβέρνηση και τους μεσολαβητές», αναφέρει ανακοίνωση του φόρουμ.

protothema.gr