Για κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός κατηγορεί τη Χαμάς το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων, μετά την ενημέρωση ότι σήμερα θα παραδοθούν μόλις τέσσερις σοροί ομήρων.

«Οι οικογένειες των ομήρων είναι σοκαρισμένες και απογοητευμένες αφότου έμαθαν ότι μόνο τέσσερις σοροί ομήρων από τους 28 [νεκρούς ομήρους] που κρατούνται από τη Χαμάς θα παραδοθούν σήμερα», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της οργάνωσης.

Το φόρουμ υπογραμμίζει ότι πρόκειται για σαφή παραβίαση της συμφωνίας και καλεί την ισραηλινή κυβέρνηση και τους μεσολαβητές να προχωρήσουν άμεσα σε ενέργειες για να αποκατασταθεί η αδικία.

Σε εξέλιξη οι συζητήσεις για την επιστροφή των σορών

Η διαπραγματευτική ομάδα του Ισραήλ και αξιωματούχοι του υπουργείου Άμυνας διεξάγουν εντατικές συζητήσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλιστεί η επιστροφή των σορών των νεκρών ομήρων στη Γάζα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα Kan, στο οποίο δεν αναφέρεται πηγή.

Ο Πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ έγραψε σε μια ανάρτηση στα εβραϊκά στο X ότι με την επιστροφή των 20 ζωντανών ομήρων από τη Γάζα σήμερα, «δεν ξεχνάμε ούτε για μια στιγμή τις θλιμμένες οικογένειες των οποίων οι αγαπημένοι δεν έχουν επιστρέψει ακόμα».

«Δεν θα ησυχάσουμε και δεν θα σιωπήσουμε μέχρι να εκπληρώσουμε την ιερή ηθική, εβραϊκή και ανθρώπινη υποχρέωσή μας – να φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους μας… Μέχρι να διαλυθεί κάθε αμφιβολία και κάθε οικογένεια να βρει την ηρεμία της», προσθέτει.

