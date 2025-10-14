Μια σοκαριστική υπόθεση αποκαλύφθηκε στην Πολωνία, όπου μια 42χρονη γυναίκα βρέθηκε να έχει περάσει 27 ολόκληρα χρόνια κλειδωμένη στο δωμάτιό της από τους ίδιους της τους γονείς

Η γυναίκα, γνωστή ως Μιρέλα, εθεάθη για τελευταία φορά το 1998, όταν ήταν 15 ετών, στην πόλη Σβιετοχλοβίτσε στη νότια Πολωνία. Από τότε, οι γονείς της υποστήριζαν στους γείτονες ότι η κόρη τους είχε εξαφανιστεί.

Η αποκάλυψη έγινε τυχαία, όταν οι γείτονες κάλεσαν την αστυνομία για φασαρία που ακουγόταν από το σπίτι. Όπως δήλωσε η επιθεωρητής Άννα Χρίνιακ στην εφημερίδα Fakt, η 82χρονη μητέρα της Μιρέλα αρνήθηκε ότι υπήρξε κάποιο επεισόδιο. Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί εισήλθαν στο σπίτι, βρήκαν τη γυναίκα σε άθλια κατάσταση, με τραύματα στα πόδια της.

Παρά τις προσπάθειές της να διαβεβαιώσει τις αρχές ότι όλα ήταν καλά, οι αστυνομικοί κάλεσαν ασθενοφόρο, καθώς η κατάσταση της υγείας της ήταν κρίσιμη. Σύμφωνα με γιατρούς, η Μιρέλα απείχε μόλις λίγες ημέρες από τον θάνατο λόγω σοβαρής λοίμωξης.

Αν και ο εντοπισμός της έγινε το καλοκαίρι, η υπόθεση έγινε γνωστή μόλις πρόσφατα, καθώς κάτοικοι της περιοχής ξεκίνησαν εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων μέσω της πλατφόρμας pomagam.pl για να τη βοηθήσουν να αναρρώσει και να ξαναρχίσει τη ζωή της.

«Η Μιρέλα δεν είχε δει ποτέ την πόλη της, δεν είχε πάει σε γιατρό, ούτε σε κομμωτήριο ή οδοντίατρο», αναφέρουν οι εθελοντές που τη στηρίζουν. «Τα μαλλιά και τα δόντια της βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και χρειάζεται επείγουσα ιατρική φροντίδα».

Η εισαγγελέας Αγνιέσκα Κβατέρα επιβεβαίωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση, η οποία έχει προκαλέσει αποτροπιασμό σε όλη τη χώρα.

Protothema.gr