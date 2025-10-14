Πολιτική και δικαστική αντιπαράθεση στις ΗΠΑ πυροδότησε η υποψηφιότητα του εξαφανισμένου Έλληνα ομογενή Πέτρου Κρομμύδα, ο οποίος αν και εξαφανισμένος εδώ και πέντε μήνες, εξακολουθεί να διεκδικεί μια έδρα στη βουλή της κομητείας του Νασάου, στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης.

Η συμμετοχή του 29χρονου Κρομμύδα στις εκλογές γίνεται με δικαστική απόφαση έπειτα από προσφυγή Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων που προτιμούν να έχουν αντίπαλο έναν εξαφανισμένο υποψήφιο, που ενδεχομένως είναι και νεκρός.

Τον περασμένο Μάιο, ο Κρομμύδας είχε πάει για νυχτερινό μπάνιο στον Ατλαντικό Ωκεανό, αλλά, δεν επέστρεψε ποτέ. Το τηλέφωνο, τα κλειδιά και τα ρούχα του βρέθηκαν σε παραλία του Λονγκ Μπιτς, το ίδιο και το αυτοκίνητό του. Η θάλασσα δεν του ήταν άγνωστη καθώς ήταν κωπηλάτης σε πανεπιστημιακή ομάδα και προπονούνταν για τρίαθλο.

Ενώ οι Δημοκρατικοί στο Λονγκ Άιλαντ επιχείρησαν να βρουν αντικαταστάτη, οι Ρεπουμπλικανοί προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη όπου ζήτησαν -και πέτυχαν- να μην διαγραφεί το όνομα του Κρομμύδα από τα ψηφοδέλτια. Το σκεπτικό τους ήταν ότι επισήμως θεωρείται αγνοούμενος και όχι νεκρός.

Για να θεωρηθεί ένας αγνοούμενος νεκρός πρέπει να περάσουν τρία χρόνια, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Πολιτείας, την οποία επικαλέστηκαν οι Ρεπουμπλικανοί.

Η ιδιότητα του «αγνοούμενου» δεν συνεπάγεται ότι αφήνει κενή θέση που μπορεί να καλυφθεί, ανέφερε στην ετυμηγορία του ο δικαστής που επικαλέστηκε παρόμοια υπόθεση δεκαετίες νωρίτερα στην Αλάσκα.

Έτσι οι επιλογές των ψηφοφόρων θα είναι δύο την ημέρα των εκλογών. Είτε να στηρίξουν τον εν ενεργεία Ρεπουμπλιακανό είτε να ψηφίσουν υπέρ του Δημοκρατικού που χάθηκε στον ωκεανό.

Η προσφυγή έγινε, όπως υποστηρίζουν οι Δημοκρατικοί του Λονγκ Άιλαντ, αποκλειστικά και μόνο για να εξασφαλίσουν οι Ρεπουμπλικανοί τη νίκη τους, καθώς επιδιώκουν να ενισχύσουν την πλειοψηφία τους στο νομοθετικό σώμα της κομητείας. Προσθέτουν δε ότι η αγωγή τους απλώς παρέτεινε την αγωνία για την οικογένεια του Κρομμύδα.

Μιλώντας στο Associated Press, ο πολιτευτής των Δημοκρατικών Τζέιμς Χοτζ ζήτησε από τους ψηφοφόρους να στηρίξουν την υποψηφιότητα του Κρομμύδα, ώστε μετά να διεξαχθεί ειδική επαναληπτική εκλογή, στην οποία ο ίδιος ελπίζει να συμμετέχει εκ μέρους των Δημοκρατικών.

