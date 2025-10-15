Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο ενδυμάτων στο Μπαγκλαντές, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

Τα 16 απανθρακωμένα πτώματα που έχουν ανασυρθεί θα παραδοθούν στις οικογένειες των θυμάτων μετά από τεστ DNA, καθώς η ταυτοποίησή τους δεν είναι δυνατή λόγω της κατάστασής τους.

Οι συγγενείς των θυμάτων συγκεντρώθηκαν έξω από το τετραώροφο εργοστάσιο στην περιοχή Μιρπουρ της Ντάκα την Τρίτη(14/10), αναζητώντας τους αγαπημένους τους που εξακολουθούν να αγνοούνται.

Δεκάδες συγγενείς περίμεναν έξω από το κτήριο, ορισμένοι κρατώντας φωτογραφίες των αγνοουμένων

Η πυρκαγιά, που ξέσπασε στο εργοστάσιο το μεσημέρι της Τρίτης, κατασβέστηκε μετά από τρεις ώρες. Ωστόσο, μια γειτονική αποθήκη χημικών στην οποία εξαπλώθηκε η φωτιά συνεχίζει να καίγεται, σύμφωνα με τις αρχές. Οι πυροσβέστες δεν έχουν εξακριβώσει ποιο από τα δύο κτίρια πήρε φωτιά πρώτο.

Οι πυρκαγιές είναι σχετικά συχνό φαινόμενο στο πυκνοκατοικημένο Μπαγκλαντές, λόγω των χαλαρών προδιαγραφών ασφαλείας και της κακής υποδομής. Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η αποθήκη χημικών προϊόντων περιείχε χημικά και πλαστικά τα οποία κάνουν την κατάσβεση της φωτιάς ακόμα πιο δύσκολη.

Οι περισσότερες απώλειες ζωών προκλήθηκαν από το τοξικά αέρια και το γεγονός ότι μια πόρτα ασφαλείας στην οροφή του κτιρίου ήταν κλειδωμένη, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία.

Η αστυνομία και οι στρατιωτικοί εξακολουθούν να προσπαθούν να εντοπίσουν τους ιδιοκτήτες του εργοστασίου και της αποθήκης και ότι διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθεί εάν η αποθήκη λειτουργούσε νόμιμα.

Το Μπαγκλαντές, η δεύτερη παγκοσμίως χώρα εξαγωγής ενδυμάτων που τροφοδοτεί μεγάλα καταστήματα λιανικής όπως τα Walmart, Gap και H&M, έχει μακρά ιστορία θανατηφόρων ατυχημάτων σε βιομηχανίες.

Το 2021, μια πυρκαγιά σε εργοστάσιο τροφίμων και ποτών προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 52 ατόμων και τον τραυματισμό άλλων 20. Το εργοστάσιο είχε χτιστεί παράνομα και δε διέθετε έξοδο κινδύνου, όπως αποκαλύφθηκε αργότερα από έρευνα. Το 2019, μια πυρκαγιά που εξαπλώθηκε γρήγορα κατέστρεψε μια ιστορική συνοικία στην Ντάκα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 78 άτομα, μεταξύ των οποίων και μέλη μιας γαμήλιας δεξίωσης.

Το πιο θανατηφόρο βιομηχανικό ατύχημα της χώρας μέχρι σήμερα συνέβη το 2013, όταν το οκταώροφο κτίριο Rana Plaza, που στεγάζει εργοστάσια ενδυμάτων κοντά στην Ντάκα, κατέρρευσε λόγω δομικής αστοχίας, σκοτώνοντας περισσότερους από 1.100 ανθρώπους.

