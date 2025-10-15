Ο Πρόεδρος της Συρίας Αχμέντ αλ Σαράα ανέφερε στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η Συρία θα σεβαστεί όλες τις προηγούμενες του συμφωνίες.

Ο Σύρος Πρόεδρος επισκέφθηκε για πρώτη φορά τη Μόσχα από τότε που αντάρτες με επικεφαλής τον ίδιο ανέτρεψαν τον σύμμαχο της Μόσχας, τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ, τον περασμένο χρόνο.

NOW: Putin begins talks with Syrian President al-Sharaa in Moscow. pic.twitter.com/k8Rw7yRaXp October 15, 2025

Από την πλευρά του ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε έτοιμος για επαφές μέσω των υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών και για ισχυρότερους δεσμούς με την Δαμασκό, ενώ συνεχάρη τον αλ Σαρά για το γεγονός ότι νωρίτερα αυτό τον μήνα διενεργήθηκαν βουλευτικές εκλογές.

«Μεταξύ των χωρών μας έχουν αναπτυχθεί, εδώ και πολλές δεκαετίες, ξεχωριστές σχέσεις. Διατηρούμε διπλωματικούς δεσμούς για περισσότερο από 80 χρόνια – και μάλιστα αυτοί καθιερώθηκαν στις πιο δύσκολες εποχές για τη Ρωσία, για τη Σοβιετική Ένωση, το 1944» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρώσος πρόεδρος.

protothema.gr