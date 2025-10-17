Δύο μήνες μετά το άκαρπο τετ-α-τετ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, η προγραμματιζόμενη συνάντησή τους στη Βουδαπέστη φαίνεται να μετριάζει την πίεση της Ουάσιγκτον προς τη Μόσχα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την απόφασή του για το νέο ραντεβού μετά από δίωρη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο, ενώ λίγες ώρες αργότερα αναμενόταν να συναντηθεί την Παρασκευή με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Και το ακόμη πιο ανησυχητικό για τον Ουκρανό πρόεδρο, σύμφωνα με την ανάλυση του πρακτορείου, είναι ότι ο Τραμπ φάνηκε να αμφιταλαντεύεται αναφορικά με την πιθανότητα αποστολής αμερικανικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk στο Κίεβο και την πίεση της Γερουσίας για την επιβολή νέων σκληρών κυρώσεων στη Ρωσία.

« Χρειαζόμαστε πυραύλους Tomahawk και για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οπότε δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε γι’ αυτό το θέμα», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. Και αναφορικά με της κυρώσεις δήλωσε ότι η πίεση των Ρεπουμπλικανών για την επιβολή νέων σκληρών μέτρων «ίσως να μην είναι η κατάλληλη στιγμή, αλλά θα μπορούσε να συμβεί σε μία ή δύο εβδομάδες».

Τόσο το Κίεβο όσο και η Μόσχα προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τη δυναμική του Τραμπ μετά τη συμφωνία για τη Γάζα που τερμάτισε τις συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Ο Ζελένσκι πιστεύει ότι η απογοήτευση του Τραμπ με τον Πούτιν ενισχύει τις πιθανότητές του να ασκήσει στον Λευκό Οίκο πίεση για να εξασφαλίσει συνδρομή στην εξασφάλιση νέων ενεργειακών προμηθειών, συστήματα αεράμυνας και τους περιπόθητους Tomahawk.

Αλλά ο Τραμπ διστάζει και ο Πούτιν στην τηλεφωνική συνομιλία τους τον προειδοποίησε ότι η αποστολή των πυραύλων στο Κίεβο «θα προκαλούσε σημαντική ζημιά στις σχέσεις μεταξύ των χωρών μας, για να μην αναφέρουμε τις προοπτικές για μια ειρηνική διευθέτηση», σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Για τον Σεργκέι Ρανττσένκο, ιστορικός του Ψυχρού Πολέμου και καθηγητής στη Σχολή Προηγμένων Διεθνών Σπουδών του Johns Hopkins, ήταν «σχεδόν απερίσκεπτο» για τον Τραμπ να συμφωνήσει σε μια ακόμη συνάντηση με τον Πούτιν, δεδομένου ότι η σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα τον Αύγουστο δεν κατέληξε σε συμφωνία παρά τις φανφάρες. Αυτό που χρειάζεται, είπε, είναι να συνδυαστεί η πίεση με την επικοινωνία. «Βλέπω πολλές προσπάθειες για διάλογο», είπε ο Ρανττσένκο. «Δεν βλέπω ακόμη τη μέγιστη πίεση».

Από την πλευρά της η αναλύτρια του Κέντρου Στρατηγικών Διεθνών Μελετών Μαρία Σνεγκόβαγια εκτιμά ότι «ο Πούτιν ουσιαστικά κερδίζει χρόνο, καθυστερώντας την παράδοση στην Ουκρανία των τόσο αναγκαίων αμερικανικών όπλων και την εφαρμογή των ενεργειακών κυρώσεων που έχει υποσχεθεί ο Τραμπ».

Αλλά και η επιλογή της Βουδαπέστης για τη διεξαγωγή της προγραμματιζόμενης συνάντησης κορυφής Τραμπ – Πούτιν είναι επίσης πιθανό να αντιμετωπιστεί με σκεπτικισμό από τους Ευρωπαίους συμμάχους ως μια προσπάθεια του Ρώσου προέδρου να βάλει μια σφήνα μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν έχει δεχθεί σφοδρή κριτική από τους συμμάχους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ επειδή συνεχίζει να διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Μόσχα, ακόμη και μετά την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία καταφερόμενος κατά των ευρωπαϊκών κυρώσεων στη Ρωσία, εγείροντας εμπόδια στην παράδοση όπλων στην Ουκρανία και συνεχίζοντας την προμήθεια ρωσικού φυσικού αερίου, μολονότι ο Τραμπ έχει ζητήσει από την Ευρώπη να απεξαρτηθεί από τη ρωσική ενέργεια ως προϋπόθεση για να υιοθετήσει η Ουάσιγκτον σκληρά μέτρα κατά του Κρεμλίνου.

Το ρίσκο του Τραμπ

Για τον Τραμπ η διεξαγωγή μιας δεύτερης συνάντησης κορυφής με τον Πούτιν ενέχει σημαντικό κίνδυνο εάν δεν υπάρχει σχέδιο από τον Λευκό Οίκο για την επιβολή ταυτόχρονα κυρώσεων στη Ρωσία εκτιμά η Σελέστ Γουάλαντερ της δεξαμενής σκέψης Center for a New American Security στην Ουάσιγκτον.

Εάν η σύνοδος κορυφής καταλήξει χωρίς αποδεκτή συμφωνία, θα «επιτρέψει για άλλη μια φορά στον Πούτιν να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να εκπέμψει το μήνυμα στον κόσμο ότι κατά κάποιον τρόπο έχει τον έλεγχο της κατάστασης», λέει στο πρακτορείο.

Ο «τέλειος συγχρονισμός» του Πούτιν

Σε δική του ανάλυση το CNN σημειώνει ότι ο συγχρονισμός είναι το παν στη διπλωματία και ο Πούτιν το κατάφερε με το τηλεφώνημά του – το όγδοο σε ισάριθμους μήνες – στον Τραμπ, λίγες ώρες πριν τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ουκρανό ομόλογό του

Η τηλεφωνική επικοινωνία ήταν μια προσπάθεια της τελευταίας στιγμής για τον Πούτιν να φρενάρει την αποστολή κρίσιμης για την πορεία του πολέμου σημασίας αμερικανικών όπλων στο Κίεβο.

Καταφεύγοντας και πάλι στην κολακεία ο Πούτιν χάιδεψε τα αυτιά του Τραμπ πλέκοντας το εγκώμιό του ως ειρηνοποιού στη Μέση Ανατολή, ενώ επιχείρησε να τον δελεάσει με την προοπτική νέων οικονομικών συμφωνιών και μιας νέας συνάντησης, που αναπόφευκτα – όπως σημειώνει το CNN – προκαλεί συγκρίσεις με το άκαρπο τετ-α-τετ του Αυγούστου στην Αλάσκα.

Ενθαρρυμένος από την απρόσμενη συμφωνία για την εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων ο Τραμπ θεωρεί ότι η διπλωματική του επιτυχία στη Μέση Ανατολή θα συνδράμει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. «Το πώς παραμένει ασαφές. Το Κρεμλίνο δεν έχει δώσει καμία ένδειξη ότι είναι πρόθυμο για συμβιβασμό», υπογραμμίζει το αμερικανικό δίκτυο.

Παρά τις ρωσικές απώλειες σε νεκρούς και τραυματίες στα πεδία των μαχών και τις αυξανόμενες επιθέσεις ουκρανικών drones στις ενεργειακές της υποδομές, που προκαλούν ελλείψεις καυσίμων σε ολόκληρη τη χώρα, η Ρωσία έχει αποκλείσει πεισματικά τον τερματισμό της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρισής» της στην Ουκρανία μέχρις ότου πετύχει τους μαξιμαλιστικούς στόχους της, που περιλαμβάνουν τον έλεγχο τεράστιων τμημάτων της ουκρανικής επικράτειας που έχει προσαρτήσει, αλλά δεν έχει κατακτήσει ακόμη και την επιβολή αυστηρών περιορισμό στην άμυνα και την εξωτερική πολιτική της μεταπολεμικής Ουκρανίας, που θα σημάνουν ουσιαστικά την καθυπόταξη του Κιέβου στη βούληση της Μόσχας.

Και τίποτε στην τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον Πούτιν δεν έδειξε ότι κάτι έχει αλλάξει στη στάση του Κιέβου, σημειώνει το CNN.

iefimerida.gr