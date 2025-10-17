Η Σουηδία προχωράει στη δημιουργία των πρώτων στρατηγικών αποθεμάτων σιτηρών, για χρήση σε περίπτωση πολέμου ή κρίσης, με κορυφαίους υπουργούς της να παραδέχονται ότι υπάρχει κίνδυνος «αποκοπής» της χώρας από τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Όπως ανακοίνωσε η σουηδική κυβέρνηση, ο προϋπολογισμός του 2026 προβλέπει κονδύλι 575 εκατομμύρια κορωνών (52 εκατομμύρια ευρώ) για την κατασκευή σιλό και στρατηγικών αποθεμάτων σιτηρών, ώστε η σκανδιναβική χώρα να είναι έτοιμη σε περίπτωση διακοπής της παγκόσμιας τροφοδοτικής αλυσίδας σε περίπτωση πολέμου ή κρίσης.

Στη βόρεια Σουηδία οι πρώτες εγκαταστάσεις αποθήκευσης σιτηρών

Οι πρώτες εγκαταστάσεις αποθήκευσης θα δημιουργηθούν στη βόρεια Σουηδία, σε περιοχές που θεωρούνται «στρατηγικής στρατιωτικής σημασίας», όπως δήλωσε ο ο υπουργός Πολιτικής Άμυνας Καρλ-Όσκαρ Μπόλιν.

«Η σημαντική στρατιωτικοστρατηγική θέση της βόρειας Σουηδίας σε συνδυασμό με τον χαμηλό βαθμό αυτάρκειας σε σιτηρά καθιστά επείγουσα την εγκαθίδρυση φυσικής αποθήκευσης εδώ το συντομότερο δυνατό. Η κυβέρνηση, ως εκ τούτου, επισπεύδει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή αυτής της αποθήκευσης ακριβώς επειδή δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο», τόνισε.

Ήδη είναι σε εξέλιξη διαδικασία υποβολής προσφορών από εταιρείες στις βόρειες κομητείες Νόρμποτεν, Βάστερμπότεν, Βάστερνορλαντ και Γιάμτλαντ, οι οποίες προς το παρόν εξαρτώνται από τα τρόφιμα που μεταφέρονται από τον μακρινό νότο – ένα ταξίδι περίπου 1.600 χλμ.

Το μοντέλο «ολικής άμυνας» της Σουηδίας

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την απόφαση της Σουηδίας να εγκαταλείψει τη μακροχρόνια παράδοση στρατιωτικής ουδετερότητας και να ενταχθεί επισήμως στο ΝΑΤΟ το 2024.

Τώρα, η Στοκχόλμη προωθεί σχέδια για την ενίσχυση αυτού που αποκαλεί στρατηγική «ολικής άμυνας», το οποίο επανέφερε σε ισχύ το 2015 μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία.

Η Σουηδία ενίσχυσε περαιτέρω τις προσπάθειές της μετά την ολοκληρωτική εισβολή των δυνάμεων του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία το 2022. Το σχέδιο περιλαμβάνει την κινητοποίηση ολόκληρης της κοινωνίας – συμπεριλαμβανομένων των Αρχών, των πολιτών και των επιχειρήσεων – για να αντισταθεί στην ένοπλη επιθετικότητα, διατηρώντας παράλληλα βασικές λειτουργίες. Σύμφωνα με τη Σουηδική Γεωργική Υπηρεσία μόνο με τα στρατηγικά αυτά αποθέματα σιτηρών το ψωμί και τα προϊόντα δημητριακών μπορούν να παρέχουν αρκετή ενέργεια για να επιβιώσει το 90-95% του πληθυσμού για έως και τρεις μήνες.

Η Σουηδία υπό την απειλή του υβριδικού πολέμου του Πούτιν

Ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον δήλωσε τον Ιανουάριο ότι η σκανδιναβική χώρα «δεν βρίσκεται σε πόλεμο, αλλά ούτε υπάρχει ειρήνη» κι ότι ολόκληρη η περιοχή της Βαλτικής υφίσταται «υβριδικές επιθέσεις», αναφερόμενος σε εκστρατείες παραπληροφόρησης και περιστατικά που περιλαμβάνουν σαμποτάζ σε υποβρύχια καλώδια.

Οι Αρχές των χωρών της Βαλτικής υποψιάζονται ότι η ρωσική επιθετικότητα στοχεύει σε υποθαλάσσιες υποδομές, γεγονός που ώθησε το ΝΑΤΟ να ξεκινήσει την επιχείριση «Baltic Sentry», αναπτύσσοντας πλοία και αεροπλάνα για την παρακολούθηση ενός ρωσικού σκιώδους στόλου και την προστασία κρίσιμων υποδομών στο βυθό.

Χθες Τετάρτη, οι ένοπλες δυνάμεις της Σουηδίας δήλωσαν ότι παρακολουθούσαν ένα ρωσικό υποβρύχιο που εισήλθε στη Βαλτική Θάλασσα την Τρίτη, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στην περιοχή.

Igår passerade en rysk ubåt in i Östersjön via Stora Bält.

Svenskt stridsflyg och örlogsfartyg mötte ubåten redan i Kattegatt och följer den på sin väg. En rutinverksamhet som sker i nära samverkan med våra allierade.

Försvarsmakten har en god lägesbild av vårt närområde. pic.twitter.com/utHrLcM2yl — Marinen (@Swedish_Navy) October 15, 2025

Το σουηδικό Πολεμικό Ναυτικό, το οποίο δημοσίευσε δύο φωτογραφίες του συμβάντος, έκανε λόγο για «μια επιχείρηση ρουτίνας που λαμβάνει χώρα σε στενή συνεργασία με τους συμμάχους μας», προσθέτοντας ότι είχε «καλή εικόνα της άμεσης περιοχής μας».

iefimerida.gr