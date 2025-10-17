Μια φιλόδοξη ιδέα για τη δημιουργία σιδηροδρομικής σήραγγας κάτω από τον Βερίγγειο πορθμό, που θα συνδέει τη Ρωσία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρουσίασε το Κρεμλίνο μέσω του επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων (RDIF), Κίριλ Ντιμιτρίεφ.

Η πρόταση, την οποία ο Ντιμιτρίεφ αποκάλεσε «Σήραγγα Πούτιν – Τραμπ», προβλέπει τη δημιουργία μιας υπόγειας σιδηροδρομικής και εμπορευματικής γραμμής μήκους 112 χιλιομέτρων κάτω από τον πορθμό, με εκτιμώμενο κόστος 8 δισ. δολαρίων. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί, σύμφωνα με τον ίδιο, από τη Μόσχα και διεθνείς επενδυτές, ενώ η ολοκλήρωσή του θα μπορούσε να γίνει σε διάστημα μικρότερο των οκτώ ετών.

Ο επικεφαλής επενδύσεων της Μόσχας σημείωσε ότι το έργο θα μπορούσε να αποτελέσει «σύμβολο ενότητας» μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων και να επιτρέψει τη συνεργασία στην αξιοποίηση φυσικών πόρων.

Η πρόταση ήρθε λίγες ώρες μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία συμφώνησαν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη με στόχο την αναζήτηση λύσης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Εμπλοκή της εταιρείας του Έλον Μασκ

Ο Ντιμιτρίεφ υποστήριξε ότι η σήραγγα θα μπορούσε να κατασκευαστεί από την αμερικανική εταιρεία The Boring Company, που ανήκει στον Έλον Μασκ. «Φανταστείτε να ενωθούν οι ΗΠΑ και η Ρωσία, η Αμερική και η Αφροευρασία, με τη Σήραγγα Πούτιν – Τραμπ, μια υπόγεια σύνδεση 70 μιλίων που θα συμβολίζει την ενότητα», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, αν και το συμβατικό κόστος ενός τέτοιου έργου ξεπερνά τα 65 δισ. δολάρια, η τεχνολογία της Boring Company θα μπορούσε να το μειώσει σε λιγότερο από 8 δισ.

Σε άλλη ανάρτησή του, ο Ντιμιτρίεφ ανέφερε πως το όραμα μιας σύνδεσης ΗΠΑ-Ρωσίας μέσω του Βερίγγειου πορθμού έχει ιστορικό βάθος, από τον σχεδιασμό του σιδηρόδρομου Σιβηρίας-Αλάσκας το 1904 έως τα ρωσικά σχέδια του 2007. «Το RDIF έχει μελετήσει υπάρχουσες προτάσεις, συμπεριλαμβανομένης της διαδρομής ΗΠΑ-Καναδά-Ρωσίας-Κίνας, και θα στηρίξει τη βιώσιμη εκδοχή», έγραψε.

Μέχρι στιγμής, ούτε ο Έλον Μασκ ούτε ο πρόεδρος Τραμπ έχουν σχολιάσει δημόσια την πρόταση.

Ο Βερίγγειος πορθμός, στο στενότερο σημείο του οποίου η απόσταση Ρωσίας-Αλάσκας δεν ξεπερνά τα 82 χιλιόμετρα, αποτέλεσε αντικείμενο σχεδίων σιδηροδρομικής σύνδεσης εδώ και περισσότερο από ενάμιση αιώνα, χωρίς ποτέ να προχωρήσει η υλοποίησή τους.

Protothema.gr