Ληστεία σημειώθηκε το πρωί στο παγκοσμίου φήμης μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.

Την είδηση έκανε γνωστή η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί, η οποία βρίσκεται στο μουσείο.

«Μια ληστεία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο άνοιγμα του μουσείου του Λούβρου. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Βρίσκομαι στο σημείο μαζί με το προσωπικό του μουσείου και την αστυνομία. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη», έγραψε η Ντατί.

Un braquage a eu lieu ce matin à l’ouverture du @MuseeLouvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux cotés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours. — Rachida Dati ن (@datirachida) October 19, 2025

Επί τόπου βρίσκεται και η Αστυνομία η οποία ερευνά την υπόθεση.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, οι δράστες ήταν τρεις και φορούσαν κουκούλες προκειμένου να μη φαίνονται τα χαρακτηριστικά τους.

Μπήκαν στο κτίριο από την πλευρά της όχθης του Σηκουάνα, όπου γίνονται εργασίες. Χρησιμοποίησαν έναν ανελκυστήρα για να φτάσουν απευθείας στην αίθουσα που είχαν στοχεύσει, στη γκαλερί του Απόλλωνα.

Αφού έσπασαν την τζαμαρία, οι δύο μπήκαν μέσα, ενώ ένας τρίτος παρέμεινε έξω. Οι κλέφτες έκλεψαν εννέα κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα και της αυτοκράτειρας: κολιέ, καρφίτσα, διάδημα.

Σύμφωνα με πηγή από το Λούβρο, το περίφημο Régent, το μεγαλύτερο διαμάντι της συλλογής που ζυγίζει πάνω από 140 καράτια, δεν εκλάπη. Η ζημιά δεν έχει ακόμη εκτιμηθεί.

Το μουσείο έχει κλείσει ενώ από τη ληστεία δε σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.

⚠️🇫🇷 Le musée du Louvre restera fermé aujourd'hui pour raisons exceptionnelles.

⚠️🌍 The Musée du Louvre will remain closed today for exceptional reasons. pic.twitter.com/bFY1hRaW5k — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 19, 2025

Φόβοι ότι τα κοσμήματα θα έχουν ήδη λιώσει

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένα από τα κοσμήματα βρέθηκε έξω.

Πιστεύεται ότι είναι το ανεκτίμητο στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο είχε υποστεί ζημιά.

Ένα από τα ερωτήματα που τίθενται αυτή τη στιγμή είναι αν τα κοσμήματα έχουν ήδη λιώσει για να μεταπωληθεί ο χρυσός, όπως σχεδόν σίγουρα συνέβη πριν από ένα μήνα με τα ψήγματα χρυσού που κλάπηκαν από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας .

«Ο κίνδυνος είναι ότι ορισμένα από τα διαμάντια θα μπορούσαν να πωληθούν σε λιανική τιμή, γεγονός που θα δυσκόλευε πολύ την ανασύσταση των κοσμημάτων», εξηγεί μια πηγή κοντά στην έρευνα.

Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα τέχνης στον πλανήτη

ο Λούβρο προσελκύει περισσότερους από 8 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Τα έργα του κυμαίνονται από κλασική γλυπτική μέχρι τη Μόνα Λίζα, το αριστούργημα του Λεονάρντο ντα Βίντσι του 16ου αιώνα και το πιο διάσημο πορτρέτο στον κόσμο.

Νωρίτερα φέτος, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε μια σημαντική νέα ανακαίνιση του μουσείου, αφού ο διευθυντής του προειδοποίησε ότι η επίσκεψη στο υπερπλήρες κτίριο είχε γίνει μια «σωματική δοκιμασία».

Σε σημείωμα προς το υπουργείο Πολιτισμού που διέρρευσε στα μέσα ενημέρωσης τον Ιανουάριο, ο διευθυντής του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, είχε δηλώσει ότι ο χώρος κάτω από την είσοδο του μουσείου σε σχήμα γυάλινης πυραμίδας δεν ήταν σωστά μονωμένος από το κρύο ή τη ζέστη, έτεινε να ενισχύει τον θόρυβο και ήταν άβολος τόσο για το κοινό όσο και για το προσωπικό.

Ο υπουργός Εσωτερικών και πρώην αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού, Λοράν Νουνιέζ, θα μιλήσει σήμερα το απόγευμα για να παράσχει τις αρχικές λεπτομέρειες της έρευνας. Αυτή η κλοπή, που έλαβε χώρα μέρα μεσημέρι και δημόσια, εγείρει ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες ασφαλείας των εργασιών.

