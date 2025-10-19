Εννέα κοσμήματα αμύθητης αξίας από τη συλλογή του Ναπολέοντα και της αυτοκράτειρας Ευγενίας εκλάπησαν νωρίς το πρωί από το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, σε ένα έγκλημα βγαλμένο από σενάριο κινηματογραφικής ταινίας.

Σύμφωνα με την Le Parisien, οι δράστες ήταν τρεις και έφτασαν στο μουσείο με δύο σκούτερ.

Στη συνέχεια, φορώντας κουκούλες προκειμένου να μη φαίνονται τα χαρακτηριστικά τους, μπήκαν στο κτίριο από την πλευρά της όχθης του Σηκουάνα, όπου γίνονταν εργασίες.

Έπειτα με τη βοήθεια ενός ανυψωτικού μηχανήματος, κατάφεραν να φτάσουν απευθείας στον πρώτο όροφο, στη φημισμένη Γκαλερί του Απόλλωνα, όπου φυλάσσονται πολύτιμα κοσμήματα και αυτοκρατορικά κειμήλια.

Το ανυψωτικό που χρησιμοποίησαν οι δράστες

Με ένα αλυσοπρίονο έσπασαν τα τζάμια και οι δύο από τους δράστες μπήκαν μέσα στο μουσείο, ενώ ο τρίτος παρέμεινε έξω για να επιτηρεί.

Ακολούθως, κατευθύνθηκαν προς την Γκαλερί Ναπολέοντα και την Γκαλερί των Γάλλων ηγεμόνων, από όπου αφαίρεσαν εννέα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων κολιέ, καρφίτσες και διαδήματα ανεκτίμητης αξίας.

🔴 ALERTE INFO Le Louvre a été braqué ce dimanche matin



Plusieurs malfaiteurs ont pénétré dans le musée après avoir brisé des vitres et ont raflé neuf bijoux de la collection de Napoléon

➡️ https://t.co/kaPM5cKwUH pic.twitter.com/N7jtfIZjhO October 19, 2025

Σύμφωνα με πηγή μέσα από το μουσείο, το διάσημο διαμάντι «Régent» –το μεγαλύτερο της συλλογής, άνω των 140 καρατίων– δε συμπεριλαμβάνεται στα κλεμμένα αντικείμενα. To συγκεκριμένο διαμάντι λέγεται και «καταραμένο», αφού όσοι το είχαν στην κατοχή τους δεν είχαν καλό τέλος.

Η ζημιά αποτιμάται βάσει των φωτογραφιών των κοσμημάτων που λείπουν, ενώ η εισαγγελία του Παρισιού έχει ήδη ανοίξει έρευνα για «οργανωμένη κλοπή» και ανέθεσε την υπόθεση στη Μονάδα Καταστολής του Εγκλήματος (Brigade de répression du banditisme – BRB).

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, ένα από τα κλοπιμαία εντοπίστηκε έξω από το κτίριο του μουσείου: πρόκειται για το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, κόσμημα ανυπολόγιστης αξίας, το οποίο έχει υποστεί ζημιές.

Το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας εντοπίστηκε έξω από το κτίριο του μουσείου:

DIRECT | Selon nos informations, un des bijoux dérobés au Louvre a été retrouvé à l'extérieur du musée



il s'agirait de la couronne de l'impératrice Eugénie qui a été brisée

➡️ https://t.co/p0b8f4vweF pic.twitter.com/2JUcuIqKSL — Le Parisien (@le_Parisien) October 19, 2025

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι δράστες να το εγκατέλειψαν κατά τη διαφυγή τους, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό των υπολοίπων κοσμημάτων και την ταυτότητα των δραστών.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, Λορέν Νουνιέζ, οι δράστες είχαν ένα σχέδιο πολύ καλά οργανωμένο, το οποίο το εκτέλεσαν μέσα σε μόλις 7′.

Υπενθυμίζεται ότι από την πρώτη στιγμή που έγινε αντιληπτή η κλοπή, στο σημείο έσπευσε η υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί, ενώ το μουσείο έκλεισε.

Un cambriolage a eu lieu au Louvre ce matin.

Importante présence policière sur place.

La foule est tenue à distance.

Le musée restera fermé aujourd'hui. @BFMTV pic.twitter.com/E3Oo048ZQO — Antoine Forestier (@a_forestier) October 19, 2025

Η στιγμή που οι επισκέπτες εκκενώνουν το μουσείο:

PANIQUE TOTALE au Musée du Louvre évacué d’urgence 🤯 Braquage confirmé par Rachida Dati. pic.twitter.com/p2c1Eo5XjT — Raspoutine (@gregraspoutine) October 19, 2025

«Μια ληστεία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο άνοιγμα του μουσείου του Λούβρου. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Βρίσκομαι στο σημείο μαζί με το προσωπικό του μουσείου και την αστυνομία. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη», έγραψε στα social media η Ντατί.

Un braquage a eu lieu ce matin à l’ouverture du @MuseeLouvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux cotés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours. — Rachida Dati ن (@datirachida) October 19, 2025

Επί τόπου βρίσκεται και η Αστυνομία η οποία ερευνά την υπόθεση.

Το μουσείο θα παραμείνει κλειστό σήμερα.

⚠️🇫🇷 Le musée du Louvre restera fermé aujourd'hui pour raisons exceptionnelles.

∴

⚠️🌍 The Musée du Louvre will remain closed today for exceptional reasons. pic.twitter.com/bFY1hRaW5k — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 19, 2025

Να σημειωθεί ότι το Λούβρο είναι το μουσείο με τους περισσότερους επισκέπτες παγκοσμίως, με 30.000 επισκέπτες τη μέρα, με τον αριθμό τους να φτάνει τα 9 εκατομμύρια το 2024, το 80% των οποίων ήταν τουρίστες.

protothema.gr