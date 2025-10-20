Οι υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστήριξαν τη Δευτέρα τις προτάσεις του μπλοκ για τη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου έως τον Ιανουάριο του 2028, δήλωσε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη Δευτέρα.

Σε συνάντηση στο Λουξεμβούργο, οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ ενέκριναν τα σχέδια, τα οποία θα καταργήσουν σταδιακά τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου βάσει νέων συμβάσεων από τον Ιανουάριο του 2026, στη συνέχεια τις υπάρχουσες βραχυπρόθεσμες συμβάσεις από τον Ιούνιο του 2026 και τις μακροπρόθεσμες συμβάσεις τον Ιανουάριο του 2028.

Η ΕΕ θέλει να καταργήσει σταδιακά τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου σε μια προσπάθεια να στερήσει από το Κρεμλίνο έσοδα για τη χρηματοδότηση του πολέμου του στην Ουκρανία.

skai.gr