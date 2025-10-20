Οι διωκτικές αρχές στη Γαλλία είναι αντιμέτωπες με μια «μάχη με τον χρόνο» για ανάκτηση των ανεκτίμητων κοσμημάτων του στέμματος που κλάπηκαν χθες από το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.

Mετά την κινηματογραφική ληστεία, που παρουσίασε μια «αξιοθρήνητη εικόνα της Γαλλίας» σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν, το Λούβρο παραμένει και σήμερα κλειστό.

Παράλληλα, πραγματοποιείται σύσκεψη κυβερνητικών υπηρεσιών σχετικά με την ασφάλεια του μουσείου, παρουσία των υπουργών Εσωτερικών και Πολιτισμού, Λοράν Νουνιέζ και Ρασίντα Ντατί.

Ένας από τους δράστες προσπάθησε να βάλει φωτιά στο ανυψωτικό μηχάνημα

Η τελευταία, μιλώντας σήμερα στο δίκτυο CΝews, περιέγραψε τη ληστεία: «Οι ληστές έμειναν στην αίθουσα για 3 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα, ή 3 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα. Πήγαν κατευθείαν στα παράθυρα. Ήξεραν ακριβώς τι ήθελαν. Ήταν πολύ αποτελεσματικοί».

«Un des malfaiteurs a essayé d'incendier la nacelle», annonce Rachida Dati, dans #HDPros pic.twitter.com/m0x4lgizo2 — CNEWS (@CNEWS) October 20, 2025

Και πρόσθεσε «Ένας από τους ληστές προσπάθησε να βάλει φωτιά στο ανυψωτικό μηχάνημα», μέσω του οποίου οι δράστες απέκτησαν πρόσβαση στην Γκαλερί «Απόλλων» του Λούβρου, και σημείωσε ότι έτσι οι κλέφτες «μας άφησαν στοιχεία στον τόπο του συμβάντος».

Μία εβδομάδα προθεσμία για τη σύλληψη των δραστών της ληστείας στο Λούβρο

Μιλώντας στο βρετανικό δίκτυο Sky News, ο ειδικός στην ανάκτηση έργων Τέχνης, ντετέκτιβ Άρθουρ Μπραντ, χαρακτήρισε τη ληστεία στο Λούβρο ως «κλοπή της δεκαετίας».

Και πρόσθεσε ότι, προκειμένου η γαλλική αστυνομία να ανακτήσει τα «ανεκτίμητα» κοσμήματα, θα πρέπει να βρει τους ενόχους σε μόλις μία εβδομάδα.

«Αυτά τα κοσμήματα του στέμματος είναι τόσο διάσημα, που απλώς δεν μπορείς να τα πουλήσεις», δήλωσε ο Μπραντ. «Το μόνο που μπορούν να κάνουν οι ληστές είναι να λιώσουν το ασήμι και τον χρυσό, να τεμαχίσουν τα διαμάντια, να προσπαθήσουν να τα κόψουν. Έτσι πιθανότατα θα εξαφανιστούν για πάντα» επισήμανε.

Στη συνέχεια σημείωσε: «Η αστυνομία έχει μία εβδομάδα περιθώριο. Αν πιάσουν τους κλέφτες, τα αντικείμενα μπορεί να είναι ακόμα εκεί. Αν χρειαστεί περισσότερος χρόνος, τα λάφυρα πιθανότατα θα έχουν εξαφανιστεί και αποσυναρμολογηθεί. Είναι ένας αγώνας δρόμου ενάντια στον χρόνο».

Περίπου 60 επιθεωρητές της αστυνομίας εργάζονται στην υπόθεση, μεταδίδουν γαλλικά ΜΜΕ.

Το προφίλ των δραστών της ληστείας στο Λούβρο

Επιχειρώντας να σκιαγραφήσει το προφίλ της συμμορίας των κλεφτών του Λούβρου, ο Ελβετός ειδικός σε θέματα τέχνης Αντρέα Ράσερ επικεντρώνεται σε δύο ομάδες. «Για παράδειγμα, πρώην μέλη ειδικών δυνάμεων του στρατού ή μέλη οικογενειών που εμπλέκονται σε οργανωμένο έγκλημα θα μπορούσαν να είναι πιθανά», δήλωσε στην ελβετική εφημερίδα «Blick».

Ο Ράσερ εκτιμά, ακόμη, ότι οι κλέφτες είχαν εσωτερική βοήθεια. «Ήταν πιθανότατα μια εσωτερική δουλειά», ανέφερε, θεωρώντας πως το ότι οι κλέφτες εισήλθαν στο Λούβρο μέσω του εργοταξίου υποδηλώνει έντονα ότι είχαν βοηθούς. «Είτε πρόκειται για κάποιον από το μουσείο, είτε για τις εμπλεκόμενες κατασκευαστικές εταιρείες» εξήγησε.

Παρά τον επαγγελματισμό που επέδειξαν οι δράστες, ο Ράσερ ελπίζει σε σύλληψη. «Ο κρίσιμος παράγοντας είναι πάντα το ανθρώπινο στοιχείο. Υπάρχει πάντα ένας αδύναμος κρίκος σε μια ομάδα, κι αν αυτός ο κρίκος κάνει λάθος, μπορεί να οδηγήσει σε σύλληψη», είπε, σημειώνοντας ωστόσο ότι χρειάζεται να σταθούν «τυχεροί» οι Γάλλοι επιθεωρητές της αστυνομίας.

Ο ίδιος υπογράμμισε στην «Blick» πως οι κλέφτες δεν εργάζονταν για δικό τους λογαριασμό. «Όποιος μπορεί να πραγματοποιήσει μια ληστεία όπως αυτή, συχνά έχει ήδη βρει έναν αγοραστή». Ο Ρασέρ, ωστόσο, διατυπώνει μια άλλη θεωρία: «Η ληστεία έγινε πιθανώς κατά παραγγελία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι πελάτες είναι άτομα που ενδιαφέρονται μόνο για την κατοχή των κομματιών, ακόμα κι αν μπορούν να τα δείξουν σε ελάχιστα μόνον άτομα».

Αν ισχύει αυτό, όπως λέει, τουλάχιστον δεν θα χαθούν τα ανεκτίμητα κοσμήματα, και κάποια στιγμή θα μπορούσαν να επανεμφανιστούν, «για παράδειγμα, αν ο συλλέκτης πεθάνει και οι κληρονόμοι επιστρέψουν τα κλεμμένα».

Η εναλλακτική λύση θα ήταν λιγότερο ευχάριστη. Αν οι κλέφτες ενδιαφέρονται μόνο για τα χρήματα, είναι πιθανό να έχουν ήδη λιώσει τα κοσμήματα, φοβάται ο ειδικός.

