Επιστολή προς τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέστειλε την Τρίτη (21/10) η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενόψει του επικείμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η πρόεδρος της Κομισιόν καλεί τις κυβερνήσεις να προχωρήσουν στην ενσωμάτωση της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών σε ένα συνολικό, πράσινο και ανθρωποκεντρικό πλαίσιο, με στόχο πιο ταχείες και δίκαιες διαδικασίες, που θα σέβονται πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Στην επιστολή της, η φον ντερ Λάιεν χαράσσει τους κύριους στόχους της νέας πολιτικής και περιγράφει τα αναγκαία βήματα για την υλοποίησή της.

Οι τέσσερις πυλώνες

Η πολιτική που προτείνεται επικεντρώνεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες.

Πρώτον, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στις διαδικασίες ασύλου και επιστροφών. Η επιστολή επιχειρεί να επιταχύνει τη χωροταξία και το χρόνο των αποφάσεων, επιδιώκοντας τη βέλτιστη σχέση μεταξύ προστασίας των δικαιωμάτων και ταχείας διαχείρισης ροών.

Δεύτερον, την ενίσχυση της εξωτερικής διάστασης της μετανάστευσης. Προτάσεις για επέκταση συνεργασιών με τρίτες χώρες, δημιουργία νέων συμφωνιών και ενίσχυση χρηματοδοτικών μηχανισμών που θα στηρίζουν τη διαχείριση εξωτερικών συνόρων, πάντα μέσα σε ένα πλαίσιο σεβασμού του διεθνούς δικαίου.

Τρίτον, την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ανθρώπων με πιο στενή συνεργασία μεταξύ κρατών, ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των αρχών επιβολής του νόμου και αξιοποίηση χρηματοοικονομικών εργαλείων για τον εντοπισμό και τη δέσμευση πόρων των δικτύων διακίνησης.

Τέταρτον, την προώθηση δεξιοτήτων και νόμιμων διαδρομών με στόχο τη μείωση της προσφυγής σε επικίνδυνες οδούς και τη διευκόλυνση της κινητικότητας ανθρώπων με ταλέντο, μέσα από πρωτοβουλίες όπως το Ευρωπαϊκό Ταλέντο και ανάλογα προγράμματα επαγγελματικής κινητικότητας.

