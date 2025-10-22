Ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, πέρασε την Τρίτη 21 Οκτωβρίου την πρώτη του νύχτα στη φυλακή La Sante στο Παρίσι. Υπενθυμίζεται πως καταδικάστηκε σε πενταετή φυλάκιση για την υπόθεση της χρηματοδότησης της προεκλογικής του καμπάνιας το 2007 από το τότε καθεστώς Καντάφι της Λιβύης.

Ο Σαρκοζί πέρασε χθες το πρωί την πύλη της φυλακής για να αρχίσει να εκτίει την ποινή του ως o πρώτoς πρώην πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, που φυλακίζεται.

Δύο φύλακες ασφαλείας σε γειτονικό κελί για την προστασία του Σαρκοζί

Δύο αξιωματικοί ασφαλείας συνόδευσαν τον Σαρκοζί στη φυλακή La Santé και τοποθετήθηκαν σε γειτονικό κελί, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο τρεις πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης. «Δεν τίθεται θέμα να αναληφθεί το παραμικρό ρίσκο όσον αφορά στην ασφάλεια ενός πρώην προέδρου», εξήγησε στο AFP μία από τις τρεις πηγές, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το περιβάλλον του Σαρκοζί δεν έκανε κανένα σχόλιο: «Η αξιολόγηση της απειλής εμπίπτει στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Υπουργείου Εσωτερικών. Σχετικά με το ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα της ασφάλειας του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να ειπωθεί τίποτα περισσότερο», σημείωσε.

Ερωτηθείς σχετικά από το δίκτυο LCI ο δικηγόρος του Σαρκοζί, Ζαν-Μισέλ Νταρουά, είπε ότι «δεν είχε ξαναδεί κάτι παρόμοιο» στην καριέρα του. Χωρίς να επιβεβαιώσει την παρουσία αστυνομικών στο κελί δίπλα στον πρώην πρόεδρο, ο Νταρουά σημείωσε ότι ένα τέτοιο μέτρο σημαίνει ότι το Υπουργείο Εσωτερικών και η διοίκηση των φυλακών έκριναν «απαραίτητο να συμπληρώσουν την προστασία του».

«Η διοίκηση των φυλακών δεν μπορεί ποτέ να εγγυηθεί μηδενικό κίνδυνο και δεν θα μπορούσαν να αναλάβουν αυτό το ρίσκο με τον Νικολά Σαρκοζί», πρόσθεσε.

Δεδομένων των κινδύνων για την ασφάλειά του στο περιβάλλον της φυλακής, ο Νικολά Σαρκοζί έχει επίσης τεθεί σε απομόνωση. Επομένως, είναι μόνος στο κελί του και συνοδεύεται από έναν φρουρό κάθε φορά που βγαίνει έξω, ιδιαίτερα στο δωμάτιο επισκεπτηρίου. Αυτό το καθεστώς θα διασφαλίσει τόσο «την ασφάλεια του κ. Σαρκοζί όσο και την τάξη στο ίδρυμα», εξήγησε ο διευθυντής της διοίκησης των φυλακών, Σεμπαστιάν Κωβέλ, στο RTL την Τρίτη. «Είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από προνομιακή μεταχείριση», επέμεινε ο δικηγόρος του πρώην αρχηγού κράτους, Κριστόφ Ινγκρέιν, έξω από τις πόρτες του κτιρίου Santé όπου μόλις είχε αφήσει τον πελάτη του.

«Δεν είναι και το Club Méditerranée η φυλακή», λέει ο δικηγόρος του Σαρκοζί

Ο έτερος συνήγορος του Σαρκοζί, Ζαν-Μισέλ Νταρουά επαίνεσε το θάρρος του «μαχητκού», όπως τον χαρακτήρισε πελάτη του. «Δεν είναι και το Club Méditerranée η φυλακή», είπε λέγοντας ότι ο Σαρκοζί είναι απασχολημένος κυρίως με τη συγγραφή ενός νέου βιβλίου.

Ο Νταρουά περιέγραψε στο δίκτυο BFMTV μια «δύσκολη» πρώτη μέρα για τον Σαρκοζί, την οποία παρ’ όλα αυτά κατάφερε να «ξεπεράσει». «Προπονήθηκε σήμερα, άρχισε να γράφει το βιβλίο του (…) είχε μια συνάντηση με την [σύζυγό του] Κάρλα Μπρούνι. Αν ανησυχεί για κάτι, είναι η οικογένειά του», εξήγησε.

Βαθιά επηρεασμένος από την περιπέτεια του Σαρκοζί ο δικηγόρος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του: «Με άφησε άναυδο, με στεναχώρησε. Αλλά ξέρω ότι θα αντέξει και θα βγει από εκεί μαχητικός», είπε. επιβεβαίωσε.

Ο Σαρκοζί σε κελί 9 τ.μ. με τους συγκρατούμενους να θορυβούν και να φωνάζουν

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Le Parisien όλοι οι κρατούμενοι, όπως και ο Σαρκοζί, μετά τη σωματική έρευνα και τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και φωτογραφιών, οδηγούνται στα κελιά τους. Για τους ευάλωτους εφαρμόζεται μια διαδικασία «αποκλεισμού», σχεδιασμένη να αποτρέπει οποιαδήποτε αλληλεπίδραση με άλλους κρατούμενους.

Τους νεοαφιχθέντες περιμένει ένα πακέτο που περιέχει σεντόνια, εσώρουχα, χαρτί υγείας, πιάτα και μαχαιροπίρουνα, ενώ υποβάλλονται σε διαδικασία ψυχολογικής αξιολόγησης για τις πρώτες ημέρες: τη νύχτα, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ένας φρουρός ανάβει το φως και ελέγχει από το ματάκι, σύμφωνα με έναν αξιωματικό.

«Είναι σε ένα κελί 9 τ.μ., υπάρχει θόρυβος συνέχεια», σχολίασε αργά χθες το απόγευμα ο Ζαν-Μισέλ Νταρουά, μετά την πρώτη του συνάντηση στο δωμάτιο επισκεπτηρίου με τον Νικολά Σαρκοζί διαβεβαιώνοντας ότι ο πελάτης του δεν έχει λάβει καμία προνομιακή μεταχείριση: « Όλοι οι κρατούμενοι κάνουν θόρυβο, φωνάζουν, χτυπούν στους τοίχους (…) Κατ’ αρχήν, δεδομένης της θέσης που κατείχε, θα έπρεπε να έχει διαφορετικό καθεστώς. Δεν το ζήτησε, δεν το έχει».

Το κελί είναι εξοπλισμένο με ένα κρεβάτι και ένα γραφείο βιδωμένο στο πάτωμα, μια πλαστική καρέκλα, ράφια, ντους και τουαλέτα, μια εστία, ένα ψυγείο και μια τηλεόραση (έναντι πληρωμής) και μια ξύλινη κορνίζα, σύμφωνα με έναν πρώην κρατούμενο. Ο Σαρκοζί θα μπορεί να χρησιμοποιεί ένα επιτοίχιο τηλέφωνο (έναντι αμοιβής) για να καλεί προκαταχωρημένους αριθμούς. Οι συνομιλίες του ενδέχεται να ηχογραφούνται, αλλά δεν θα μπορεί να δέχεται κλήσεις.

Παρά τη συγκίνηση που προκάλεσε η φυλάκιση του πρώην προέδρου, η νομική του ομάδα παραμένει αισιόδοξη. Ο Νταρουά αναμένει ήδη την πρόωρη αποφυλάκιση του Σαρκοζί μετά τη σχετική αίτηση που υπεβλήθη χθες. Κανονικά, αυτό το είδος διαδικασίας λαμβάνει χώρα εντός δύο μηνών, αλλά ο δικηγόρος ελπίζει ότι μπορεί να «εκδικαστεί εντός του μήνα».

«Το αίτημα πρέπει να εκδικαστεί, και αυτό εξαρτάται από το πόσο απασχολημένο είναι το εφετείο. Και όταν εκδικαστεί, θα υποβάλουμε αιτήματα, ο εισαγγελέας θα υποβάλει προτάσεις και στη συνέχεια το εφετείο θα αποφανθεί γρήγορα», δήλωσε.

