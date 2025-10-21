Σε κελί 9 τετραγωνικών μέτρων στη λεγόμενη VIP πτέρυγα της φυλακής La Santé στο Παρίσι κρατείται ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, που άρχισε να εκτίει την ποινή των πέντε ετών κάθειρξης για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του καμπάνιας το 2007 από το καθεστώς Καντάφι.

Το κελί του διαθέτει κρεβάτι, γραφείο, μικρή ντουζιέρα, τουαλέτα, παράθυρο και τηλεόραση, για την οποία πληρώνει 14 ευρώ τον μήνα. Υπάρχει επίσης ηλεκτρική εστία, ενώ ο Σαρκοζί έχει δικαίωμα πρόσβασης σε γυμναστήριο και βιβλιοθήκη.

Ο ίδιος έχει τοποθετήσει δέκα προσωπικές φωτογραφίες στους τοίχους, διαμορφώνοντας τον χώρο όσο του επιτρέπεται.

Η πτέρυγα όπου κρατείται θεωρείται «προνομιούχος» και έχει φιλοξενήσει κατά το παρελθόν διαβόητους κρατουμένους, όπως τον Κάρλος το Τσακάλι.

Τι συμβολίζουν τα βιβλία που πήρε μαζί του

Σύμφωνα με τη γαλλική Le Figaro, ο πρώην πρόεδρος πήρε μαζί του τρεις τόμους – τον μέγιστο αριθμό που επιτρέπεται στους κρατούμενους. Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι δύο τόμοι του «Κόμη Μοντε Κρίστο» του Αλεξάνδρου Δουμά και η «Βιογραφία του Ιησού» του Ζαν-Κριστιάν Πετιφίλ.

Η επιλογή του Μοντε Κρίστο δεν είναι τυχαία: ο ήρωας του Δουμά, Εντμόν Νταντές, φυλακίζεται άδικα και σχεδιάζει την εκδίκησή του — ένα έργο-σύμβολο για όσους πιστεύουν ότι καταδικάστηκαν άδικα. Ο Σαρκοζί, ο οποίος επιμένει στην αθωότητά του, δείχνει να αναγνωρίζει στο βιβλίο έναν προφανή παραλληλισμό.

Η «Βιογραφία του Ιησού» του Πετιφίλ, από την άλλη, αποτελεί μια ιστορική προσέγγιση της ζωής του Χριστού, μακριά από θρησκευτικές ερμηνείες — μια επιλογή που, σύμφωνα με σχολιαστές, «ισορροπεί» τη συμβολική διάθεση εκδίκησης του Δουμά με την έννοια της λύτρωσης.

Ο πρώτος πρώην πρόεδρος που φυλακίζεται μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο 70χρονος Σαρκοζί είναι ο πρώτος πρώην ηγέτης της Γαλλίας που φυλακίζεται μετά τον στρατάρχη Φιλίπ Πετέν, ο οποίος συνεργάστηκε με τους ναζί. «Ένας αθώος άνθρωπος οδηγείται στη φυλακή», είπε ο ίδιος προτού παραδοθεί.

Ο Σαρκοζί έχει ήδη υποβάλει αίτημα αποφυλάκισης, ωστόσο οι δικαστές μπορεί να χρειαστούν έως και δύο μήνες για να το εξετάσουν. Μέχρι τότε, αναμένεται να περάσει τον χρόνο του γράφοντας ένα νέο βιβλίο, όπως έχει δηλώσει.

Η φυλακή La Santé, που λειτουργεί από τον 19ο αιώνα, θεωρείται ένα από τα αυστηρότερα σωφρονιστικά ιδρύματα της Γαλλίας και φιλοξενεί κρατούμενους υψηλού προφίλ υπό συνθήκες αυξημένης ασφάλειας.

