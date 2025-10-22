Νέα διάρρηξη μουσείου σημειώθηκε στην Γαλλία, αυτή τη φορά στο μουσείο Maison des Lumières, που είναι αφιερωμένο στον φιλόσοφο Ντενί Ντιντερό, κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής και λίγες ώρες μετά το «χτύπημα» στο Λούβρο. Οι δράστες άρπαξαν πολύτιμα χρυσά και ασημένια νομίσματα από το μουσείο, ενώ αυτό ήταν κλειστό λόγω αργίας.

Εκμεταλλευόμενοι το κλείσιμο του μουσείου, που βρίσκεται στην πόλη Λανγκρ της περιφέρειας Ωτ-Μαρν στη βορειοανατολική Γαλλία, οι ληστές παραβίασαν την μπροστινή πόρτα και έσπασαν μια βιτρίνα. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι είχε εξαφανιστεί μέρος του «θησαυρού του μουσείου», μια συλλογή ασημένιων και χρυσών νομισμάτων που είχαν ανακαλυφθεί κατά τη διάρκεια ανακαινιστικών εργασιών στο Hôtel du Breuil, το οποίο φιλοξενεί τώρα το μουσείο. Η βιτρίνα που τα προστάτευε βρέθηκε σπασμένη στο έδαφος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά, συνολικά οι δράστες απέσπασαν 1.633 ασημένια και 319 χρυσά νομίσματα, που χρονολογούνται από το 1790 έως το 1840.

«Οι αρχές επιβολής του νόμου ειδοποιήθηκαν άμεσα και πήγαν στο σημείο. Συνοδευόμενοι από τον υπεύθυνο του χώρου, πραγματοποίησαν πλήρη έλεγχο του μουσείου. Σύμφωνα με τις πρώτες παρατηρήσεις, μέρος του ‘θησαυρού του μουσείου’ έχει εξαφανιστεί. Οι ομάδες του μουσείου κάνουν αυτή τη στιγμή ακριβή καταγραφή των αντικειμένων που θα παραδώσουν στην αστυνομία», αναφέρεται σε δελτίο τύπου της πόλης, το οποίο μετέδωσε το France Info.

Από ό,τι φαίνεται, δεν κλάπηκαν έργα τέχνης ή άλλα αντικείμενα, αλλά μόνο «ένα σύνολο ασημένιων και χρυσών νομισμάτων», τα οποία είχαν ανακαλυφθεί τον Νοέμβριο του 2011 κατά τη διάρκεια ανακαινιστικών εργασιών στον χώρο.

Το μουσείο παραμένει κλειστό μέχρι νεοτέρας. Σύμφωνα με το France Info, οι ερευνητές προσανατολίζονται στην υπόθεση μιας προσεκτικά στοχευμένης διάρρηξης, η οποία έλαβε χώρα τη νύχτα Κυριακής προς Δευτέρα, ενώ η χώρα ακόμα προσπαθεί να συνέλθει από τη διάρρηξη στο Μουσείο του Λούβρου που σημειώθηκε την προηγούμενη μέρα. Το μουσείο Maison des Lumières Denis Diderot θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεοτέρας και ιδιωτική ασφάλεια θα παρέχει νυχτερινή επιτήρηση του χώρου.

Protothema.gr